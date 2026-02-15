Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 17:37

Политолог ответил, могут ли США организовать переворот на Украине

Политолог Самонкин: у США нет денег для организации переворота на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

У США нет денег для организации переворота на Украине, так как это очень затратное мероприятие, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. Он отметил, что нахождение у власти действующего президента Украины Владимира Зеленского затягивает переговоры на неопределенный срок.

Чем быстрее США завершат [украинский конфликт], тем активнее они начнут свои конкретные экономические и политические действия в отношении Кубы и Ирана. Их в этом отношении можно понять, но, пока Зеленский у власти, переговоры затягиваются на неопределенный срок. Организовать Майдан, конечно, не получится, потому что это дорогостоящие финансовые затраты, и Европа с США себе это пока позволить не могут, ― объяснил Самонкин.

Политолог также отметил, что европейские страны, в частности Франция, начинают смотреть в сторону мирных инициатив. Он добавил, что пока наиболее активную поддержку Украине готовы оказывать Германия и Великобритания.

В условиях политической турбулентности даже Франция уже начинает заявлять о мирных инициативах, в этом и заключается парадокс. Пока только Британия упирается. Возможно, в ближайшее время они тоже изменят свою позицию, потому что идут противоречия с США по Северному морскому пути и по Гренландии. Для Франции уход в сторону Африки и возвращение своих колоний влияния ― приоритетная задача. Так что на карте пока остаются только Берлин и Лондон, ― резюмировал Самонкин.

Ранее Зеленский резко ответил на призыв американского лидера Дональда Трампа как можно быстрее заключить сделку с Россией. По словам украинского политика, Киев якобы «уже пошел на множество компромиссов».

США
Украина
Евросоюз
Владимир Зеленский
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Каллас дала резкий ответ на требование Зеленского
«Глаза и уши НАТО»: одна из стран ЕС стянула разведчиков к границам России
Жители Одессы смогли вытащить призывников из машины сотрудников ТЦК
Китаянка «похоронила» 20-летнюю карьеру ради исполнения мечты
Мать актера Ткаченко рассказала о посмертном награждении сына
Дмитриев назвал главный вопрос, который не задали Зеленскому в Мюнхене
В Госдуме заявили о близости Telegram к снятию ограничений
Скончался французский композитор Мишель Порталь
Рубио выступил с заявлением о зависимости Европы
В Ереване заявили, что база в Гюмри не гарантирует 100% безопасность страны
Двухметровый колодец чуть не стал могилой для ребенка
Политолог ответил, могут ли США организовать переворот на Украине
Россиянин застрял под грудой снега
Самолет с Бастой развернули на полпути
В Исландии задумались о вступлении в Евросоюз
«Совсем обезумели»: на Западе отреагировали на призыв взять Украину в ЕС
На подлете к Москве перехвачены 18 БПЛА
В Волгограде сорвался концерт Лолиты
Бывший президент Молдавии раскрыл, зачем Санду разрывает связи с СНГ
Число летевших на Москву беспилотников увеличилось до 13
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.