Политолог ответил, могут ли США организовать переворот на Украине Политолог Самонкин: у США нет денег для организации переворота на Украине

У США нет денег для организации переворота на Украине, так как это очень затратное мероприятие, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. Он отметил, что нахождение у власти действующего президента Украины Владимира Зеленского затягивает переговоры на неопределенный срок.

Чем быстрее США завершат [украинский конфликт], тем активнее они начнут свои конкретные экономические и политические действия в отношении Кубы и Ирана. Их в этом отношении можно понять, но, пока Зеленский у власти, переговоры затягиваются на неопределенный срок. Организовать Майдан, конечно, не получится, потому что это дорогостоящие финансовые затраты, и Европа с США себе это пока позволить не могут, ― объяснил Самонкин.

Политолог также отметил, что европейские страны, в частности Франция, начинают смотреть в сторону мирных инициатив. Он добавил, что пока наиболее активную поддержку Украине готовы оказывать Германия и Великобритания.

В условиях политической турбулентности даже Франция уже начинает заявлять о мирных инициативах, в этом и заключается парадокс. Пока только Британия упирается. Возможно, в ближайшее время они тоже изменят свою позицию, потому что идут противоречия с США по Северному морскому пути и по Гренландии. Для Франции уход в сторону Африки и возвращение своих колоний влияния ― приоритетная задача. Так что на карте пока остаются только Берлин и Лондон, ― резюмировал Самонкин.

Ранее Зеленский резко ответил на призыв американского лидера Дональда Трампа как можно быстрее заключить сделку с Россией. По словам украинского политика, Киев якобы «уже пошел на множество компромиссов».