14 февраля 2026 в 11:49

Зеленский сдерзил Трампу на ультиматум по переговорам

Зеленский грубо ответил на призыв Трампа ускорить переговоры с Россией

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Украины Владимир Зеленский резко ответил на призыв американского лидера Дональда Трампа как можно быстрее заключить сделку с Россией. По словам украинского политика, которые передает издание «Страна.ua», Киев якобы «уже пошел на множество компромиссов».

Есть некоторые сигналы <...> от президента Трампа, они говорят: «Смотрите, сейчас время компромиссов, вы можете сделать шаги вперед». Мы пошли на множество компромиссов, — отметил Зеленский.

Ранее президент США выразил мнение, что Зеленский должен двигаться в направлении урегулирования конфликта на Украине, поскольку Россия хочет заключить сделку. В противном случае Киев упустит возможность для установления мира, уточнил глава Белого дома.

До этого стало известно, что власти США усилили давление на Украину, склоняя ее к уступкам в отношении Донбасса на переговорах с Москвой. Если Киев не пойдет на компромисс, в том числе путем проведения президентских выборов, Вашингтон пригрозил выйти из переговорного процесса.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в свою очередь заявил, что Зеленский намеренно затягивает процесс урегулирования конфликта. По его словам, таким образом политик пытается выставить на посмешище Трампа. Также парламентарий сравнил глав государств с сельской крысой и городской кошкой.

