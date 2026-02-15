Мюнхенская конференция подтвердила снижение значимости Евросоюза в мировой политике, заявил в своем Telegram-канале постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат отметил, что представители ЕС пытаются добиться участия в переговорах по Украине, однако не признают собственных политических просчетов.

Дискуссии на Мюнхенской конференции отчетливо демонстрируют, что Евросоюз в последние годы сам себя маргинализировал. Теперь его представители выпрашивают для себя место за столом переговоров, — подчеркнул он.

По мнению постпреда, руководство ЕС не желает признавать, что текущий кризис стал следствием их фундаментальных ошибок. Он резюмировал, что неспособность извлекать уроки из прошлых проколов препятствует конструктивной роли объединения в международном диалоге.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков отметил, что госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с лидерами Евросоюза на полях Мюнхенской конференции по безопасности, так как не видит смысла обсуждать с ними конфликт на Украине. Он отметил, что европейские политики не предлагают каких-либо конструктивных решений украинского кризиса, а только стараются затянуть процесс.