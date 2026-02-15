Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 16:46

В МИД РФ отметили «маргинализацию» Евросоюза

Постпред РФ Ульянов: Мюнхенская конференция показала маргинализацию Евросоюза

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мюнхенская конференция подтвердила снижение значимости Евросоюза в мировой политике, заявил в своем Telegram-канале постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат отметил, что представители ЕС пытаются добиться участия в переговорах по Украине, однако не признают собственных политических просчетов.

Дискуссии на Мюнхенской конференции отчетливо демонстрируют, что Евросоюз в последние годы сам себя маргинализировал. Теперь его представители выпрашивают для себя место за столом переговоров, — подчеркнул он.

По мнению постпреда, руководство ЕС не желает признавать, что текущий кризис стал следствием их фундаментальных ошибок. Он резюмировал, что неспособность извлекать уроки из прошлых проколов препятствует конструктивной роли объединения в международном диалоге.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков отметил, что госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с лидерами Евросоюза на полях Мюнхенской конференции по безопасности, так как не видит смысла обсуждать с ними конфликт на Украине. Он отметил, что европейские политики не предлагают каких-либо конструктивных решений украинского кризиса, а только стараются затянуть процесс.

Евросоюз
Мюнхен
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Каллас дала резкий ответ на требование Зеленского
«Глаза и уши НАТО»: одна из стран ЕС стянула разведчиков к границам России
Жители Одессы смогли вытащить призывников из машины сотрудников ТЦК
Китаянка «похоронила» 20-летнюю карьеру ради исполнения мечты
Мать актера Ткаченко рассказала о посмертном награждении сына
Дмитриев назвал главный вопрос, который не задали Зеленскому в Мюнхене
В Госдуме заявили о близости Telegram к снятию ограничений
Скончался французский композитор Мишель Порталь
Рубио выступил с заявлением о зависимости Европы
В Ереване заявили, что база в Гюмри не гарантирует 100% безопасность страны
Двухметровый колодец чуть не стал могилой для ребенка
Политолог ответил, могут ли США организовать переворот на Украине
Россиянин застрял под грудой снега
Самолет с Бастой развернули на полпути
В Исландии задумались о вступлении в Евросоюз
«Совсем обезумели»: на Западе отреагировали на призыв взять Украину в ЕС
На подлете к Москве перехвачены 18 БПЛА
В Волгограде сорвался концерт Лолиты
Бывший президент Молдавии раскрыл, зачем Санду разрывает связи с СНГ
Число летевших на Москву беспилотников увеличилось до 13
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.