Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 12:14

Киркоров, Лазарев, Бобер, Лягушка, Лиса: фото закулисья шоу «Маска» на НТВ

Фото: НТВ
Читайте нас в Дзен

На телеканале НТВ стартовал седьмой сезон популярного шоу «Маска». В первом выпуске на сцену вышли 14 героев: Баран, Бобер, Богатырь, Гиппопотам, Жираф, Жук, Колибри, Коралл, Лиса, Лягушка, Месяц, Одуванчик, Снегирь и Сурикат. Они представили свои номера и дали первые подсказки.

Ведущий шоу прежний — Вячеслав Макаров. В жюри — Валерия, Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Регина Тодоренко, а также Сергей Лазарев. Он был одним из победителей четвертого сезона, выступая в костюме Скорпиона.

«Большое счастье — выходить на эту сцену и в седьмом сезоне, доказывать право на этот раз быть членом жюри», — заметил певец.

По итогам первого выпуска в финальной тройке оказались Сурикат, Жираф и Бобер. Первый исполнил песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Второй вышел с композицией Gangsta's Paradise певца Coolio. Третий — с популярной песней SLAVA SKRIPKA «Бобр».

Наибольшее количество зрительских голосов набрал Сурикат. По правилам проекта исполнитель получает «иммунитет», который один раз спасает его от номинации «на вылет». Все маски оригинальные, за ними скрываются суперпопулярные артисты.

Самые яркие эпизоды первых выпусков шоу — в фотогалерее NEWS.ru.

Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
Фото: НТВ
шоу
НТВ
Филипп Киркоров
Валерия
Регина Тодоренко
Алексей Кожушкин
А. Кожушкин
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Две страны саботировали новый пакет санкций ЕС против России
HIMARS в Белгороде, 14 погибших, гибель «Скалы»: ВСУ атакуют РФ 10 февраля
Тодоренко заподозрили в «покушении» на убийство
Исполнительница хита «Матушка-земля» разочаровалась в Кадышевой
«Герани» охотятся на авиацию ВСУ: как это возможно, чем их вооружили
Стало известно, сколько можно заработать на сдаче жилья в аренду в Москве
Главврача российской больницы уволили после ареста сына
Россиянин чуть не лишился полной золотых слитков сумки
Военный эксперт назвал неочевидное преимущество американского ВПК
«Никуда не денется»: депутат Рады о масштабах «бусификации» на Украине
Появились шокирующие подробности о прошлом юриста семьи убитого мальчика
Задержанный ТЦК украинец достал гранату вместо паспорта
В России впервые оштрафовали за лайки на YouTube
Строительство объектов ТКО будут контролировать с помощью камер
Москвичей предупредили о рекордных снегопадах
Появились новые подробности дела о разделе имущества Галицких
Крыша рухнула в здании детского сада под Нижним Новгородом
В Соцфонде поделились с россиянами советом о пенсиях
В Сети появилось уникальное фото «самолета Судного дня»
Хурма «пустила корни» в желудке россиянина
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.