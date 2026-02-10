Киркоров, Лазарев, Бобер, Лягушка, Лиса: фото закулисья шоу «Маска» на НТВ

На телеканале НТВ стартовал седьмой сезон популярного шоу «Маска». В первом выпуске на сцену вышли 14 героев: Баран, Бобер, Богатырь, Гиппопотам, Жираф, Жук, Колибри, Коралл, Лиса, Лягушка, Месяц, Одуванчик, Снегирь и Сурикат. Они представили свои номера и дали первые подсказки.

Ведущий шоу прежний — Вячеслав Макаров. В жюри — Валерия, Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Регина Тодоренко, а также Сергей Лазарев. Он был одним из победителей четвертого сезона, выступая в костюме Скорпиона.

«Большое счастье — выходить на эту сцену и в седьмом сезоне, доказывать право на этот раз быть членом жюри», — заметил певец.

По итогам первого выпуска в финальной тройке оказались Сурикат, Жираф и Бобер. Первый исполнил песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Второй вышел с композицией Gangsta's Paradise певца Coolio. Третий — с популярной песней SLAVA SKRIPKA «Бобр».

Наибольшее количество зрительских голосов набрал Сурикат. По правилам проекта исполнитель получает «иммунитет», который один раз спасает его от номинации «на вылет». Все маски оригинальные, за ними скрываются суперпопулярные артисты.

