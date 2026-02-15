Валерия, Газманов, Утяшева: кто еще из звезд подсел на ЗОЖ

15 февраля отмечается Всемирный день здорового образа жизни. NEWS.ru собрал советы российских медийных личностей о том, как сохранить здоровье и поддерживать стройную фигуру. Эксперты оценили, насколько эти рекомендации универсальны и полезны для всех.

Медиаменеджер Тина Канделаки и травяные чаи

50-летняя телеведущая, продюсер и медиаменеджер Тина Канделаки никогда не скрывала, что у нее есть проблемы с лишним весом. По этой причине она вынуждена считать калории. Чтобы держать себя в форме, Канделаки старается принимать пищу, содержащую не более 1800 ккал в день: белки, полезные жиры, фрукты и овощи. Телеведущая не ходит в рестораны, возит с собой на работу боксы с едой. Если Тинатин Гивиевна хочет быстро сбросить вес, то сокращает рацион до 1600 ккал в день. В течение дня она пьет воду и травяные чаи, кофе и обычный чай — очень редко.

Звездный нутрициолог Надя Шарк считает, что Канделаки ведет здоровый образ жизни в полной мере. Все постулаты, которым следует ведущая, специалист называет правильными.

«То, что Канделаки, регулярно занимающаяся спортом, потребляет 1800 ккал в день, — оптимальная цифра для девушки ее комплекции. Снизить калораж до 1600, чтобы сбросить вес, — нормально. Главное — не срезать до 1400 на длительное время, поскольку это может привести к истощению организма. Основа рациона — белки, полезные жиры, свежие овощи и фрукты — супер. Белки — главный строительный макроэлемент в организме, полезные жиры также нужны. Овощи и фрукты — источники клетчатки, которая является строительным материалом и хорошо чистит организм», — сказала Шарк NEWS.ru.

Тина Канделаки Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалиста беспокоит только одно — в рационе Канделаки мало сложных углеводов, а это источник энергии для организма. Чтобы восполнить баланс, только овощей и фруктов недостаточно. Нутрициолог порекомендовала добавить в рацион крупы — гречку, рис и киноа.

Певец Олег Газманов и силовые тренировки

Певец Олег Газманов не прекращает заниматься спортом даже на гастролях. Народный артист России говорит, что для занятий ему нужны пол и стул. В 74 года у Олега Михайловича крепкий пресс, чему позавидуют даже молодые. Певец каждое утро делает зарядку, бегает, может провести короткую силовую тренировку на 15 минут.

По собственному признанию, Газманов не всегда правильно питается. Он может позволить себе жареный стейк.

«Чем меньше ешь, тем дольше живешь — у меня такой принцип. Я мало ем по сравнению с некоторыми своими друзьями. Стараюсь есть около трех раз в день. Иногда вечером пропускаю прием пищи. Уже узнал, что это интервальное голодание. Хорошее красное вино — прекрасно, пусть проживу на пять лет меньше. Я это делаю (пьет вино. — NEWS.ru) не каждый день — во всем нужна мера», — заявил певец.

По мнению Шарк, Газманов показывает прекрасный пример, как можно оставаться в отличной форме, не истязая себя активными нагрузками в зале. Умеренность тоже дает свои плоды, отметила эксперт. Она также согласилась с тем, что не нужно постоянно ограничивать себя в питании.

«У меня есть правило, которое использую сама и рекомендую клиентам. Это принцип „80 на 20“. 80% времени мы стараемся питаться правильно, на 20% даем себе послабления. Мы ходим на дни рождения, какие-то мероприятия, и иногда хочется себе что-то эдакое позволить. Это нужно делать. Мы не можем все время ограничивать себя, потому что это стресс для организма. Если ты постоянно контролируешь свой рацион, то в какой-то момент можешь сорваться», — отметила собеседница.

Олег Газманов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Эксперт предположила, что на фоне регулярных физических нагрузок у Газманова хороший обмен веществ. По мнению Шарк, метаболизму помогает трехразовое питание. Стабильные перерывы между приемами пищи важны, чтобы резко не повышался уровень сахара в крови.

«То, что Газманов периодически пропускает вечерний прием пищи и идет спать с пустым желудком, не очень хорошо для большинства людей. У певца высокая степень осознанности, но многие срываются на этом этапе. Могут ночью открыть холодильник и начать есть все подряд или добирать отсутствие ужина, кусочничая в течение дня. Ужин не стоит пропускать. Но следует ужинать не позже чем за три часа до сна», — высказала мнение Шарк.

Почему телеведущая Ляйсан Утяшева против фастфуда

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева всегда говорила, что у нее есть проблемы с метаболизмом и склонность к отекам. Когда она бросила профессиональный спорт, то почти все время ела из-за стресса. По этой причине Утяшева сильно набрала вес.

Теперь она очень критично подходит к меню. Телеведущая исключила из рациона сахар (шоколад, торты, сладости), жареное, газировку и пакетированные соки, а также фастфуд. Ляйсан ужинает не позднее 19:00, обязательно пьет воду в течение дня. Утром может выпить смузи, добавив туда две чайные ложки псиллиума (порошок из шелухи семян подорожника), съедает яйцо, авокадо, кусочек хлеба или гречневую кашу с маслом и яйцом. На обед у экс-гимнастки суп, салат и горячее, а вечером — легкий перекус.

Ляйсан регулярно занимается спортом. В программу занятий входят аэробика, элементы из гимнастики и силовые тренировки.

Шарк подтвердила, что для поддержания здоровья важно соблюдать питьевой режим. Она добавила, что вода должна быть не ниже 35 градусов, то есть теплой, поскольку это важно для метаболизма. По словам эксперта, необязательно выпивать залпом целый стакан, можно растянуть его по времени. При этом Шарк подчеркнула, что псиллиум подходит не для всех. Он хорошо чистит организм, но при проблемах с ЖКТ грубую клетчатку не следует употреблять в пищу — лучше ограничиться овощами и фруктами. Норма клетчатки в день — 25–30 граммов, сказала она.

Ляйсан Утяшева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Нутрициолог Лера Лавски также одобрила стиль питания Утяшевой, назвав его поп-нутрициологией. При этом эксперт выступила против последнего приема пищи в 19:00.

«Все зависит от того, когда человек ложится спать. Если это происходит в 00:30 ночи, то для него ужин в 19:00 — испытание. Человек может получить так называемый кортизоловый стресс, который будет вызывать прерывистый сон и ночные пробуждения», — сказала Лавски NEWS.ru.

Нутрициолог не связывает отечность с последним приемом пищи. По ее мнению, эта проблема возникает из-за пониженного уровня натрия, цинка и белка в рационе.

Валерия и... неправильный ЗОЖ?

Певица Валерия давно отказалась от жареного, сладкого, мучного и сливочного масла. Она также не принимает алкоголь, не пьет кофе и газированные напитки. Певица старается есть понемногу, но часто — пять-шесть раз в день. Валерия не употребляет белки вместе с углеводами, придерживаясь принципа раздельного питания.

Исполнительница практикует разгрузочные дни на кефире. Она употребляет в день не более 1400 ккал. Кроме того, народная артистка России любит физические нагрузки. Она занимается аэробикой и делает упражнения на виброплатформе.

Певица Валерия Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Нутрициолог Лавски считает, что 1400 ккал для взрослой женщины, которая активно занимается спортом, — очень мало. Такая низкая калорийность, по мнению эксперта, может привести к проблемам со щитовидной железой и истончению костей. Кроме того, Лавски не разделяет убеждения о том, что нужно питаться понемногу, но часто.

«Эта система была популярна в 1990-е, продвигалась фитнес-тренерами и бодибилдерами. Они считали, что таким образом можно разогнать метаболизм. Но научных подтверждений данная система не получила. Наоборот, выяснилось, что частые приемы пищи без длительных перерывов приводят к резкому повышению уровня сахара в крови. Впоследствии это ведет к лишнему весу и даже диабету», — сообщила собеседница.

Нутрициолог назвала мифом раздельное питание, которое специалисты давно называют спорным методом. Эксперт отметила, что в нашем организме ферменты могут переваривать одновременно и белки, и углеводы.

«Не стоит практиковать и разгрузочные дни, в том числе на кефире. Уже доказано, что монодиеты не тренируют метаболизм, а, наоборот, усиливают тревожность и могут способствовать появлению расстройства пищевого поведения», — резюмировала собеседница.

