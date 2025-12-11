Батрутдинов стал Шуриком, Кузьмина беременна двойней: киноновинки декабря

Киноафиша декабря, как новогодний стол: всего намешано, но оторваться сложно. В меню советская ностальгия с самыми яркими звездами, необычные семейные эксперименты и новогодняя сказка. NEWS.ru собрал новинки кино, которые выходят в декабре 2025-го — от абсурдных приключений мистера Бина до продолжения культового «Фоллаута».

«Невероятные приключения Шурика»

Искренняя комедия о любви и вечной шуриковской удаче

Для любителей советского юмора и спокойных романтических историй.

Авторы переносят хорошо знакомого всем героя в современный мир, но без попыток скопировать Гайдая. Получилась легкая ностальгическая комедия, в которой у Шурика происходят случайные встречи, он влюбляется и постоянно борется с собственной наивностью.

Премьера: 11 декабря в кинотеатрах.

В ролях: Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Ляйсан Утяшева, Павел Воля, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Лариса Долина, ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко.

«Снеговик»

Фильм про обаятельного снеговика без лишней «детскости»

Для детей и взрослых, которые не стесняются быть детьми.

Оживший снеговик и девочка Варя пытаются остановить коварную Вьюгу, чтобы не дать миру превратиться в квест без уровней сложности.

Премьера: 11 декабря в кинотеатрах.

В ролях: Екатерина Темнова, Карина Разумовская, Дмитрий Чеботарев, Полина Максимова, Александр Самойленко, Дмитрий Брытков, Владимир Левченко, Александр Жуков, Филипп Бледный.

«Интересное положение»

Фильм о непоправимых последствиях одной ночи

Для тех, кто любит легкие комедии про бардак в личной жизни. Также отлично подойдет для совместного просмотра с подружками.

Лада внезапно узнает, что беременна двойней — и у детей могут быть разные отцы. В годовщину отношений ее бросает парень, она напивается в клубе, встречает давнего знакомого, а через пару недель ей уже предстоит выяснить, кто отец «двух ангелочков». Неловкие ситуации, растерянность и юмор, который не скатывается в фарс.

Премьера: 11 декабря на «Иви».

В ролях: Ольга Кузьмина, Давид Манукян, Вячеслав Чепурченко, Анна Богомолова, Ольга Кабо, Александр Яцко, Армен Бежанян, Елена Балабанова, Вячеслав Тимербулатов, Юлия Голыгина.

«Человек против малыша»

Новая история в копилке выдающейся комедийной франшизы

Для любителей классического британского юмора, фанатов мистера Бина («Человек против пчелы») и просто для тех, кто ищет легкую новогоднюю комедию. Родителям — как терапия. Остальным — предупреждение.

Тревор Бингли возвращается — и вновь оказывается в эпицентре катастрофы, только теперь против него не пчела, а младенец. Комичные дуэли, бытовые «спецоперации» и абсолютный хаос на фоне роскошного пентхауса — в лучших традициях Аткинсона.

Премьера: 11 декабря на Netflix.

В ролях: Роуэн Аткинсон, Алана Блур, Пепе Балдеррама.

«Фоллаут. Второй сезон»

Адаптация, которая угодила и геймерам, и обычным зрителям

Для поклонников вселенной «Фоллаута» и ценителей мрачного sci-fi и «постапоков».

Действие переносится в пустыню Мохаве и Нью-Вегас. Люси и Купер отправляются по следу Хэнка, раскрываются новые тайны корпорации Vault-Tec, появляются чудовища, которых не показывали до этого, — когти смерти. Во втором сезоне добавили линии, которые не успели показать в первом — так что масштаб заметно вырос.

Премьера: 17 декабря на Prime Video.

В ролях: Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Аарон Мотен, Кайл МакЛахлен, Мойзес Ариас, Кселия Мендес-Джонс, Маколей Калкин.

