Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 16:00

Батрутдинов стал Шуриком, Кузьмина беременна двойней: киноновинки декабря

Кадр из трейлера к фильму «Невероятные приключения Шурика» Кадр из трейлера к фильму «Невероятные приключения Шурика» Фото: «Централ Партнершип»
Читайте нас в Дзен

Киноафиша декабря, как новогодний стол: всего намешано, но оторваться сложно. В меню советская ностальгия с самыми яркими звездами, необычные семейные эксперименты и новогодняя сказка. NEWS.ru собрал новинки кино, которые выходят в декабре 2025-го — от абсурдных приключений мистера Бина до продолжения культового «Фоллаута».

«Невероятные приключения Шурика»

Искренняя комедия о любви и вечной шуриковской удаче

Для любителей советского юмора и спокойных романтических историй.

Авторы переносят хорошо знакомого всем героя в современный мир, но без попыток скопировать Гайдая. Получилась легкая ностальгическая комедия, в которой у Шурика происходят случайные встречи, он влюбляется и постоянно борется с собственной наивностью.

Премьера: 11 декабря в кинотеатрах.

В ролях: Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Ляйсан Утяшева, Павел Воля, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Лариса Долина, ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко.

«Снеговик»

Фильм про обаятельного снеговика без лишней «детскости»

Для детей и взрослых, которые не стесняются быть детьми.

Оживший снеговик и девочка Варя пытаются остановить коварную Вьюгу, чтобы не дать миру превратиться в квест без уровней сложности.

Премьера: 11 декабря в кинотеатрах.

В ролях: Екатерина Темнова, Карина Разумовская, Дмитрий Чеботарев, Полина Максимова, Александр Самойленко, Дмитрий Брытков, Владимир Левченко, Александр Жуков, Филипп Бледный.

«Интересное положение»

Фильм о непоправимых последствиях одной ночи

Для тех, кто любит легкие комедии про бардак в личной жизни. Также отлично подойдет для совместного просмотра с подружками.

Лада внезапно узнает, что беременна двойней — и у детей могут быть разные отцы. В годовщину отношений ее бросает парень, она напивается в клубе, встречает давнего знакомого, а через пару недель ей уже предстоит выяснить, кто отец «двух ангелочков». Неловкие ситуации, растерянность и юмор, который не скатывается в фарс.

Премьера: 11 декабря на «Иви».

В ролях: Ольга Кузьмина, Давид Манукян, Вячеслав Чепурченко, Анна Богомолова, Ольга Кабо, Александр Яцко, Армен Бежанян, Елена Балабанова, Вячеслав Тимербулатов, Юлия Голыгина.

«Человек против малыша»

Новая история в копилке выдающейся комедийной франшизы

Для любителей классического британского юмора, фанатов мистера Бина («Человек против пчелы») и просто для тех, кто ищет легкую новогоднюю комедию. Родителям — как терапия. Остальным — предупреждение.

Тревор Бингли возвращается — и вновь оказывается в эпицентре катастрофы, только теперь против него не пчела, а младенец. Комичные дуэли, бытовые «спецоперации» и абсолютный хаос на фоне роскошного пентхауса — в лучших традициях Аткинсона.

Премьера: 11 декабря на Netflix.

В ролях: Роуэн Аткинсон, Алана Блур, Пепе Балдеррама.

«Фоллаут. Второй сезон»

Адаптация, которая угодила и геймерам, и обычным зрителям

Для поклонников вселенной «Фоллаута» и ценителей мрачного sci-fi и «постапоков».

Действие переносится в пустыню Мохаве и Нью-Вегас. Люси и Купер отправляются по следу Хэнка, раскрываются новые тайны корпорации Vault-Tec, появляются чудовища, которых не показывали до этого, — когти смерти. Во втором сезоне добавили линии, которые не успели показать в первом — так что масштаб заметно вырос.

Премьера: 17 декабря на Prime Video.

В ролях: Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Аарон Мотен, Кайл МакЛахлен, Мойзес Ариас, Кселия Мендес-Джонс, Маколей Калкин.

Читайте также:

Раскрыто, на сколько миллионов подорожали выступления Дмитриенко

«Кормил меня с ложечки»: Утяшева и Воля вместе 13 лет — история любви

Звание от Путина, санкции, карьера в Европе: чем известен Ильдар Абдразаков

Шутки о Долиной и лимонад вместо игристого: как снимали новогодний «Аншлаг»

Бородин допустил, что Дибровы устроили скандал с разводом ради пиара

кино
фильмы
сериалы
премьеры
новинки
Россия
культура
шоу-бизнес
Тимур Батрутдинов
Марина Кравец
Ляйсан Утяшева
Павел Воля
Ольга Бузова
Филипп Киркоров
Лариса Долина
Анна Асти
Сергей Лазарев
Ваня Дмитриенко
Дава
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто из актеров вернется во франшизу «Голодных игр»
Экс-подполковник СБУ обнародовал документы о причастности Запада к Майдану
Ветеринар рассказал, какие новогодние атрибуты опасны для животных
Волочкова выступила за естественную красоту зрелых женщин
К обвиняемым в покушении на Симоньян выдвинули иск на 35 млн рублей
На «Госуслугах» появился сервис для беременных
Российский космонавт удивил признанием о тоске по «третьему небу» на МКС
В Госдуме ответили, как не допустить нападения НАТО на Калининград
Европу потрясла еще одна кража из музея
Международная федерация хоккея с мячом почтила память Скрынника
В ГД назвали несправедливостью размер квоты для российских лыжников
Жертвы «схемы Долиной» отключили пенсионерке свет в квартире
Взрыв в жилом доме под Волгоградом 11 декабря: жертвы, была ли атака ВСУ?
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Урсиды
Инвалидность, операция, скандал из-за Ковальчук: куда пропал певец Чумаков
В подъезде дома в Москве нашли тела двух человек
Россиянам озвучили допустимую норму вина
Россиянин угодил в больницу после попытки забраться на елку
Тарасова оценила шансы Аделии Петросян на олимпийское золото
Прыжок парашютиста закончился курьезным ЧП и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.