Бородин допустил, что Дибровы устроили скандал с разводом ради пиара Бородин заявил, что благодаря скандалу с разводом Дибровы напомнили о себе

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией — ФПБК — Виталий Бородин в интервью NEWS.ru заявил, что считает развод шоумена Дмитрия Диброва с женой Полиной способом привлечь внимание к своим персонам и бизнес-проектам. До этого, предположил собеседник, публика подзабыла артиста, вот он и решил о себе громко напомнить.

Диброва подзабыли в последнее время. Жена у него — молодая, любительница попиариться. И они, я считаю, устроили намеренно скандал, для того, чтобы о них заговорили… О нем вспомнили и организаторы корпоративов, увеличив ценник на его услуги как ведущего мероприятий, — отметил собеседник.

Глава ФПБК добавил, что и женский клуб Полины Дибровой на фоне скандала также прозвучал в медиаполе, женщину приглашают участвовать в телевизионных проектах как медийную фигуру. Вся эта шумиха могла повлиять отрицательно на троих сыновей Дибровых, но видимо, родители не придают этому значения, предположил Бородин.

Жалко только их детей, которые волей-неволей стали свидетелями произошедшего. Есть вещи, неприемлемые для нормальных людей. В том числе — такие вот «шоу». Но для артистов, как мы видим, все это как бы норма, — полагает глава ФПБК.

Ранее Бородин заявил, что намерен лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки СССР. После ее недавнего интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), считает собеседник, профильные органы должны были возбудить уголовное дело против певицы.

Кроме того, глава ФПБК выразил мнение, что директор Театра Эстрады Геннадий Хазанов испугался встречаться с ним. Как уточнил Бородин, народный артист РСФСР дал согласие на встречу, но впоследствии прекратил отвечать на телефонные звонки.