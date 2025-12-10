Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 16:10

Бородин допустил, что Дибровы устроили скандал с разводом ради пиара

Бородин заявил, что благодаря скандалу с разводом Дибровы напомнили о себе

Дмитрий Дибров с Полиной Дибровой Дмитрий Дибров с Полиной Дибровой Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией — ФПБК — Виталий Бородин в интервью NEWS.ru заявил, что считает развод шоумена Дмитрия Диброва с женой Полиной способом привлечь внимание к своим персонам и бизнес-проектам. До этого, предположил собеседник, публика подзабыла артиста, вот он и решил о себе громко напомнить.

Диброва подзабыли в последнее время. Жена у него — молодая, любительница попиариться. И они, я считаю, устроили намеренно скандал, для того, чтобы о них заговорили… О нем вспомнили и организаторы корпоративов, увеличив ценник на его услуги как ведущего мероприятий, — отметил собеседник.

Глава ФПБК добавил, что и женский клуб Полины Дибровой на фоне скандала также прозвучал в медиаполе, женщину приглашают участвовать в телевизионных проектах как медийную фигуру. Вся эта шумиха могла повлиять отрицательно на троих сыновей Дибровых, но видимо, родители не придают этому значения, предположил Бородин.

Жалко только их детей, которые волей-неволей стали свидетелями произошедшего. Есть вещи, неприемлемые для нормальных людей. В том числе — такие вот «шоу». Но для артистов, как мы видим, все это как бы норма, — полагает глава ФПБК.

Ранее Бородин заявил, что намерен лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки СССР. После ее недавнего интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), считает собеседник, профильные органы должны были возбудить уголовное дело против певицы.

Кроме того, глава ФПБК выразил мнение, что директор Театра Эстрады Геннадий Хазанов испугался встречаться с ним. Как уточнил Бородин, народный артист РСФСР дал согласие на встречу, но впоследствии прекратил отвечать на телефонные звонки.

Виталий Бородин
Полина Диброва
Дмитрий Дибров
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев теряет Харьковскую и Сумскую области: новости СВО на вечер 10 декабря
Шарий заявил о передаче США Киеву компромата на Зеленского
Раскрыто, уйдет ли Зеленский с поста президента в 2026 году
Будущее промышленных площадок: зачем новым заводам нужны гибкие здания
Влад Бумага не смог добиться компенсации за дизайн футболок с его образом
Известный шоумен погасил 2 млн рублей задолженности перед ФНС
В МВД рассказали, как «достали» подозреваемого из ОАЭ
Звезда женских романов умерла от рака мозга
Мишустин раскрыл, что придаст молодым родителям уверенности в будущем
В РЖД напомнили о правилах посадки на поезда «Ласточка»
Гинеколог раскрыла, как постоянный стресс отражается на женском здоровье
Три человека погибли при атаке ВСУ на российскую больницу
Сбой Telegram в России 10 декабря: что известно, его уже блокируют?
Тренер объяснила, могут ли зимние забавы заменить тренировки
В США захотели предъявить импичмент Хегсету
Медики погибли при атаке ВСУ на российский регион
От импорта к локальному производству: новая структура рынка круп в России
В Британии раскрыли, что показал «вояж» Зеленского по Европе
На Солнце произошли четыре мощные вспышки предпоследнего класса М
Российский школьник застрял головой в спинке стула
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.