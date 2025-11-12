Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 07:01

Известная российская поп-певица может завершить карьеру

Продюсер Дворцов: певица Анна Асти вскоре может завершить карьеру

Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Популярная российская певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) рассматривает возможность ухода со сцены, несмотря на сохраняющуюся востребованность у публики, заявил продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти». По его словам, решение артистки не связано со снижением популярности или изменением гонораров.

Я думаю, что да, это все-таки правда. Зная Аню, она любит людей, все-таки творческий человек. Спрос на нее не упал, это называется поближе к народу, — отметил продюсер.

Он добавил, что Асти продолжает получать стабильный доход от концертной деятельности, сохраняя стандартный гонорар в размере около 4 млн рублей за выступление. Поклонникам и профессиональному сообществу остается ожидать официального заявления от самой артистки относительно ее дальнейших творческих планов.

Ранее СМИ писали, что Анна Асти получила травму во время концерта. Артистка неудачно приземлилась после прыжка, что вызвало обострение прежней проблемы с ногой и привело к серьезному ушибу. Несмотря на болезненные ощущения, которые иногда мешали ей вспоминать текст собственных композиций, Асти проявила профессиональную выдержку и не прервала шоу. Ближе к завершению выступления певица с трудом сдерживала эмоциональную реакцию на боль.

Анна Асти
популярность
концерты
карьера
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти хотят внедрить для выпускников медвузов отработки до трех лет
Названа стоимость самого дешевого билета на «Щелкунчика»
Москвичам пообещали зимнюю погоду на следующей неделе
Россия проиграла суд по делу о строительстве здания посольства
Юрист раскрыл, отправят ли похитителей бордер-колли в тюрьму
«Обглодали до костей»: судмедэксперт назвал три варианта пропажи Усольцевых
Готовим теплицу к сезону: простая уборка и дезинфекция для богатого урожая
Новый котел для ВСУ, коллапс логистики: новости СВО к утру 12 ноября
Вернулся в РФ, а сим-карта не работает: что случилось, как вернуть связь
В СК отреагировали на жуткий инцидент с травмированием ребенка из-за купюры
Водители легковушек получают штрафы из-за хитрости владельцев грузовиков
Землю накрыла очень сильная магнитная буря планетарного масштаба
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 ноября: инфографика
Губернатор раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Ростовскую область
Овечкин отличился в матче против «Каролины»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 ноября
Германия нашла способ расторгнуть контракт с российским «Ямалом»
Стало известно, сколько БПЛА сбили в российским небе за ночь
ВСУ начали сбрасывать российским бойцам купюры со «взрывными» QR-кодами
Скумбрия, маринованная в кетчупе! Очень просто и вкусно
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.