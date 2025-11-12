Известная российская поп-певица может завершить карьеру

Популярная российская певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) рассматривает возможность ухода со сцены, несмотря на сохраняющуюся востребованность у публики, заявил продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти». По его словам, решение артистки не связано со снижением популярности или изменением гонораров.

Я думаю, что да, это все-таки правда. Зная Аню, она любит людей, все-таки творческий человек. Спрос на нее не упал, это называется поближе к народу, — отметил продюсер.

Он добавил, что Асти продолжает получать стабильный доход от концертной деятельности, сохраняя стандартный гонорар в размере около 4 млн рублей за выступление. Поклонникам и профессиональному сообществу остается ожидать официального заявления от самой артистки относительно ее дальнейших творческих планов.

Ранее СМИ писали, что Анна Асти получила травму во время концерта. Артистка неудачно приземлилась после прыжка, что вызвало обострение прежней проблемы с ногой и привело к серьезному ушибу. Несмотря на болезненные ощущения, которые иногда мешали ей вспоминать текст собственных композиций, Асти проявила профессиональную выдержку и не прервала шоу. Ближе к завершению выступления певица с трудом сдерживала эмоциональную реакцию на боль.