Конфискация имущества, бездетность, личная жизнь: где сейчас Батрутдинов

В отношении юмориста Тимура Батрутдинова подан иск об изъятии недвижимости в интересах развития города. Что об этом известно, как сейчас живет резидент Comedy Club?

Что известно о конфискации имущества Батрутдинова

Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, рассмотрение дела назначено на 18 декабря в Бабушкинском суде Москвы. Иск подал столичный департамент городского имущества.

«Департамент городского имущества города Москвы просит Бабушкинский районный суд изъять имущество Тимура Батрутдинова в целях комплексного развития столицы. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 18 декабря 2025 года», — говорится в сообщении.

Иск направлен сразу к нескольким ответчикам, включая артиста. Речь идет о недвижимости, находящейся в границах территории, предназначенной для государственных нужд. Суд не уточняет, какие именно объекты заявлены в материалах.

Адвокат Александр Бенхин в беседе с NEWS.ru заявил, что новость о конфискации имущества у юмориста Тимура Батрутдинова является кликбейтом. По его мнению, комику, скорее всего, придется расстаться лишь с условным гаражом, который препятствует планам городских застройщиков.

«Речь идет о стандартном кликбейтном заголовке. То есть просто, чтобы притянуть внимание читателя и зрителя. И очень удивительно, что даже серьезные новостные агентства повелись и постят [материалы о конфискации имущества у Батрутдинова]. Скорее всего, речь идет о каком-нибудь старом гараже в каком-нибудь гаражно-строительном кооперативе, которыми мало кто пользуется. Но, видимо, много лет назад Тимур купил такой гараж, и он до сих пор числится на его имени. Я просто гадаю. Это мое профессиональное суждение и предположение», — высказался Бенхин.

Он предположил, что речь идет о строительстве дороги или комплексной застройке района и гараж изымают в пользу города. По словам адвоката, цена постройки, вероятно, не превышает половины гонорара Батрутдинова за проведение вечера. Таким образом, указал Бенхин, ситуация несерьезная, но дополнительное внимание со стороны департамента государственного имущества города Москвы и самого Батрутдинова не повредит.

Как сложилась личная жизнь Батрутдинова

Комик никогда не был женат. Телеведущая и сваха Роза Сябитова на «Шоу Воли» предположила, что Батрутдинов не может найти себе невесту из-за своего друга Гарика Харламова.

«Я бы категорически запретила ему дружить с Харламовым. Сам Харламов женился и развелся, и сейчас достаточно активная жизнь у него. А у Тимурчика что? Ему надо прекратить дружить с ним вне работы — и все наладится», — заявила артистка.

В июле 2025-го Батрутдинов рассказал, что поцеловал руку внучке первого президента Узбекистана Мариам Тилляевой на съемках реалити-шоу «Мастер игры». По словам артиста, при знакомстве с Тилляевой он почувствовал, что от нее исходит «добрая и светлая энергия». По этой причине он решил признаться блогерше в своих чувствах, когда они оказались вместе в одной машине.

Сама Тилляева призналась, что почувствовала себя некомфортно, так как не привыкла к такому общению с мужчинами. Позднее комик понял, что выбрал неправильную стратегию, так как девушка росла и воспитывалась «немного в других условиях».

В поисках второй половинки комик приходил на шоу «Холостяк», а также «План Б», в котором принимал участие вместе с певицей Ольгой Бузовой. Звезд заподозрили в романе после выложенной совместной фотографии, однако оба опровергли слухи.

Батрутдинов признавался, что, наблюдая за семейными коллегами, часто размышлял о создании собственной семьи. Комик стал крестным отцом для четырех детей: ребенка своей племянницы, дочери комика Гавра Гордеева, сына Алексея Лихницкого (участника дуэта «Сестры Зайцевы») и дочери Гарика Харламова от актрисы Кристины Асмус.

Чем сейчас занимается Батрутдинов

Тимур Батрутдинов является частым гостем различных телешоу. 9 ноября стартовал четвертый сезон шоу «Аватар», комик снова вошел в состав жюри.

«Забудьте, кто вы есть, будьте другим певцом, другой актрисой, другим спортсменом. К тому же это редкий шанс поводить за нос компетентное жюри и раскрыть в себе новые ноты, новые манеры поведения, которые не присущи вам в повседневной жизни. Поэтому играйтесь, дурачьтесь, мы будем делать это вместе с вами», — посоветовал участникам Батрутдинов.

Кроме того, артист снимается в кино. Сейчас в производстве при участии Батрутдинова находятся три проекта: «Простоквашино», «Невероятные приключения Шурика» и «Любовь и пломбы».

