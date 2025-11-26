«Стандартный кликбейт»: адвокат о неожиданном иске против Батрутдинова

Новость о конфискации имущества у юмориста Тимура Батрутдинова является кликбейтом, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его мнению, комику, скорее всего, придется расстаться лишь с условным гаражом, который препятствует планам городских застройщиков.

Речь идет о стандартном кликбейтном заголовке. То есть просто чтобы притянуть внимание читателя и зрителя. И очень удивительно, что даже серьезные новостные агентства повелись и постят [матералы о конфискации имущества у Батрутдинова]. Скорее всего, речь идет о каком-нибудь старом гараже в каком-нибудь гаражно-строительном кооперативе, которыми мало кто пользуется. Но, видимо, много лет назад Тимур купил такой гараж, и он до сих пор числится на его имени. Я просто гадаю. Это мое профессиональное суждение и предположение, — высказался Бенхин.

Он предположил, что речь идет о строительстве дороги или комплексной застройке района, и гараж изымают в пользу города. По словам адвоката, цена постройки, вероятно, не превышает половины гонорара Батрутдинова за проведение вечера. Таким образом, указал Бенхин, ситуация несерьезная, но дополнительное внимание со стороны департамента государственного имущества города Москвы и самого Батрутдинова не повредит.

Ранее пресс-служба московских судов общей юрисдикции сообщила, что против Батрутдинова подали иск о конфискации недвижимости в интересах города. Слушание назначено на 18 декабря в Бабушкинском суде Москвы. Иск подал Департамент городского имущества столицы.