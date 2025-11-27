Слухи о разводе, обвинения в махинациях, романы: как живет Гузеева

В Сети появились сообщения, что телеведущая и актриса Лариса Гузеева развелась с ресторатором Игорем Бухаровым после 20 лет брака. Правда ли это, что известно о жизни звезды «Давай поженимся!»?

Как сообщает KP.RU, Гузеева на протяжении нескольких лет скрывала от общественности факт развода с ресторатором. Приятельница актрисы рассказала, что супруги официально расторгли брак в 2019 году — после 20 лет совместной жизни. При этом ни Гузеева, ни ее бывший муж публично об этом не заявляли.

«Они развелись после 20 лет брака, еще в 2019 году. Более шести лет назад», — отметила собеседница издания.

По данным журналистов, им удалось дозвониться до Бухарова.

«Услышав вопрос про личную жизнь, ресторатор резко отреагировал и бросил трубку. С репортерами он говорить не стал», — говорится в материале издания.

Коллеги телеведущей также избегают обсуждения этой темы. Роза Сябитова отметила, что ей неизвестны подробности.

«Не спрашивайте! Я ничего не могу сказать про них», — цитирует Woman.ru сваху.

Что известно о романах Гузеевой

Весной 2025-го Гузеева развеяла слухи о романе с режиссером Никитой Михалковым во время съемок фильма «Жестокий романс». Актриса подчеркнула, что близких отношений между ними не было.

Гузеева утверждает, что обаяние Михалкова было трудно игнорировать, он обладал харизмой и привлекательностью, которые вызывали симпатию у многих. Однако романтические чувства не возникли. Актриса отметила, что после завершения съемок их общение ограничилось редкими встречами на фестивалях.

В середине 80-х у Ларисы Гузеевой был короткий роман с шоуменом Дмитрием Нагиевым. На момент их знакомства Нагиев учился на втором курсе ЛГИТМиКа, а Гузеева уже была звездой первой величины.

После нескольких неудачных романов Лариса Гузеева вышла замуж за оператора Илью Древнова. Они познакомились на съемках фильма «Соперницы», но их брак продлился недолго. Причиной разрыва стали наркотическая зависимость Ильи и его агрессивное поведение.

В 1991 году на съемках «Избранника» актриса Лариса Гузеева познакомилась со сценаристом Кахой Толордавой. После съемок они поженились в 1992 году, и у них родился сын Георгий. Брак продлился семь лет, после чего Каха уехал в Тбилиси, а Лариса с сыном и матерью — в Москву.

С третьим супругом, предпринимателем Игорем Бухаровым, Лариса Гузеева познакомилась еще в студенческие годы, но тогда не проявила к нему интереса. После развода с Толордавой она обратилась к Бухарову за поддержкой, в 1999 году они вступили в брак. В 2000 году у пары появилась дочь Ольга.

Кто обвинил Гузееву в мошенничестве

В июне текущего года Ларису Гузееву заподозрили в причастности к обману людей на сотни тысяч долларов. По словам пострадавших от действий мошенников, звезда распространяла информацию о виллах на Бали, которые по низкой цене продавал бизнесмен Сергей Домогацкий. Когда пришло время сдавать объекты в пользование, предприниматель исчез с радаров.

Гузеева начала появляться в рекламных роликах Домогацкого в 2022 году. Предприниматель продавал 68-метровые дома на Бали за $200 тысяч. В видео она прогуливалась с ним по пирсу в месте застройки и брала у него интервью.

27 человек заинтересовались предложением Домогацкого и решили купить виллы. Позже им сообщили, что стройка заморожена из-за запрета индонезийских властей, выделивших земли в этом районе для плантаций. Договоры, который заключал Домогацкий с потенциальными клиентами, оказались фиктивными. Шесть человек обратились с заявлениями в полицию. Сообщалось, что бизнесмен получил около $8 млн. Пострадавшие также потребовали проверить Гузееву на возможное соучастие в мошенничестве.

Гузеева заявила, что сама стала жертвой аферы со строительством вилл на острове Бали. Ролик с комментарием звезды шоу «Давай поженимся!» опубликовал Telegram-канал «112». На видео артистка отрицает свою вину и причастность, отмечая, что помимо нее скандальный проект застройщика Сергея Домогацкого рекламировали и другие знаменитости.

«Вот вам не стыдно, скажите, пожалуйста? Вы не имеете к этому отношения. Это просто была реклама. Миллион человек рекламировали именно Домогацкого. <…> Ко мне могла бы быть какая-то предъява, если бы я была с ним в доле. Я тоже эту недвижимость не получила», — рассказала Гузеева.

