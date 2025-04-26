Гузеева опровергла слухи о романе с великим режиссером Телеведущая Гузеева опровергла слух о романе с режиссером Михалковым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лариса Гузеева

Лариса Гузеева развеяла слухи о романе с режиссером Никитой Михалковым во время съемок фильма «Жестокий романс». В интервью YouTube-шоу Лауры Джугелии актриса подчеркнула, что близких отношений между ними не было.

По словам Гузеевой, обаяние Михалкова действительно сложно было игнорировать — он был харизматичным и привлекательным человеком, которому многие симпатизировали. Однако эти чувства не переросли в роман. Актриса добавила, что после окончания съемок их общение свелось к редким встречам на фестивалях.

Если не в Никиту в то время влюбиться, то в кого? Он был красавец, плейбой, совершенно отдельная планета во вселенной. Конечно, чувства какие-то были, но это не про роман, — вспомнила 65-летняя телеведущая.

Ранее телеведущая назвала поведение астролога Василисы Володиной предательством. Ее коллега приняла решение уйти на самоизоляцию из-за коронавируса, когда ведущие Первого канала начали заболевать. Гузеева пыталась отговорить подругу от этого шага.

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