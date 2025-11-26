«После 20 лет брака»: Гузеева тайно развелась с мужем KP.RU: Гузеева развелась с мужем в 2019 году после 20 лет совместной жизни

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева на протяжении нескольких лет скрывала от общественности факт развода с ресторатором Игорем Бухаровым, сообщает KP.RU. Приятельница актрисы рассказала, что супруги официально расторгли брак в 2019 году — после 20 лет совместной жизни. При этом ни Гузеева, ни ее бывший муж публично об этом не заявляли.

Они развелись после 20 лет брака, еще в 2019 году. Более шести лет назад, — отметила собеседница издания.

Первые слухи о разводе Гузеевой появились в СМИ в 2009 году. Тогда о кризисе в отношениях с мужем она сообщила сама. По словам телеведущей, она изменила Бухарову, и тот поднял на нее руку. 65‑летний ресторатор, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что жену «повело неизвестно куда».

До этого телеведущая намекнула в соцсетях на лицемерие и непорядочность телеведущей Леры Кудрявцевой после выхода выпуска шоу «Звезды сошлись», где обсуждался скандал с виллами на Бали от застройщика Сергея Домогацкого. Гузеева заявила, что сама Кудрявцева далеко не чужой человек бизнесмену. Однако, по словам актрисы, этот факт не был озвучен в студии программы.