09 октября 2025 в 09:21

Разгневанная Гузеева уличила Кудрявцеву в непорядочности

Гузеева намекнула на непорядочность Кудрявцевой после эфира о виллах на Бали

Лариса Гузеева Лариса Гузеева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Лариса Гузеева намекнула в Instagram (деятельность в РФ запрещена) на лицемерие и непорядочность телеведущей Леры Кудрявцевой после выхода выпуска шоу «Звезды сошлись», где обсуждался скандал с виллами на Бали от застройщика Сергея Домогацкого. По ее словам, Кудрявцева ранее говорила слова поддержки, но почему-то не сообщила о передаче.

Лерочка, посмотрела твою программу о мошенниках, тревожусь о твоём ментальном здоровье. Мне очень приятно, что ты сделала меня героем передачи, но беспокоюсь за тебя, ты стала забывчива! Ведь накануне в Болгарии ты лично меня поддерживала, говорила, что все это — издержки популярности, — написала актриса.

Гузеева также заявила, что сама Кудрявцева далеко не чужой человек бизнесмену. Однако почему-то, по словам актрисы, этот факт не был озвучен в студии программы.

Надеюсь, все наладится, и когда будет разговор о порядочности — ты не забудешь пригласить меня в эфир, — добавила она.

Речь идет о бизнесмене, из-за которого актрису заподозрили в мошенничестве. Гузеева прорекламировала виллы на Бали и намекала, что сама так же приобрела роскошную недвижимость. Проект оказался проблемным, и люди, пожелавшие стать соседями звезды, потеряли деньги. Сама Лариса, как выяснилось, ничего не приобретала.

Ранее сообщалось, что Домогацкий родом из Тюменской области. В 2004 году имел судимость за грабеж. Сейчас он позиционирует себя в социальных сетях как миллиардера и основателя крупной строительной компании. Его страница пестрит рекламой вилл на Бали с разными ценниками, там же можно найти и упоминания о Гузеевой.

