Собчак и Лолита участвовали в афере с виллами на Бали? Что известно

Генпрокуратуру РФ попросили проверить журналистку Ксению Собчак, певицу Лолиту Милявскую и телеведущую Ларису Гузееву на мошенничество, связанное с продажей вилл на Бали, пишут СМИ. Что об этом известно?

Кто просит проверить Собчак, Лолиту и Гузееву на мошенничество

Об обращении в ведомство сообщил адвокат Александр Зорин. По его словам, в списке потерпевших значится 75 человек, а число поданных заявлений достигло 30.

«В своих социальных сетях [указанные звезды] рекомендовали блогера-застройщика Сергея Домогацкого как своего давнего друга и фактически использовали механизмы скрытой рекламы действовавшего под общим названием „Фаверк Домогацкого“ человека, который собрал деньги и не выполнил обещаний по строительству домов в России и в Республике Индонезия», — заявил юрист.

По его словам, своими «рекомендациями» знаменитости могли вводить потребителей в заблуждение, побуждая их заключать неисполнимые договоры. Представитель потерпевших попросил оценить публикации Собчак, Милявской и Гузеевой.

«Требуется проверить характер их взаимоотношений с Домогацким, наличие договорных и финансовых отношений, а также получение ими любого вознаграждения за продвижение его бизнеса. <…> Параллельно с этим мы просим инициировать проверку ФНС на предмет полноты и своевременности уплаты налогов с сумм возможного вознаграждения за указанную рекламную деятельность», — добавил Зорин.

В какой «афере» обвиняют Собчак, Лолиту и Гузееву

Как писал NEWS.ru, заявление с упоминанием звезд в Генпрокуратуру подали пострадавшие. Несостоявшиеся покупатели обвиняют Собчак, Лолиту и Гузееву в рекламировании недобросовестного застройщика — соответствующие ролики нашли в аккаунтах знаменитостей. На обманутых клиентах Сергей Домогацкий мог заработать больше 31 млрд рупий (150 млн рублей).

В конце июня одна из жертв заявила, что увидела рекламу недвижимости с участием Гузеевой, после чего решилась приобрести дом на острове. Вилла обошлась потерпевшей в $200 тысяч, но жилье она так и не увидела: компания Домогацкого, чьи услуги телеведущая рекламировала в соцсети, прекратила стройку и отказалась возвращать деньги покупательнице.

Сама Гузеева в ноябре заявила, что не считает себя виноватой в ситуации.

«Вот вам не стыдно, скажите, пожалуйста? Вы не имеете к этому отношения. Это просто была реклама. Миллион человек рекламировали именно Домогацкого. <…> Ко мне могла бы быть какая-то „предъява“, если бы я была с ним в доле. Я тоже эту недвижимость не получила», — рассказала она.

По информации Telegram-канала Mash, Сергея Домогацкого объявили в розыск в Индонезии по делу о мошенничестве. 30 ноября блогер покинул Бали и улетел в Малайзию.

Расследование осложняется тем, что проекты недвижимости, предложенные Домогацким, были распределены по трем округам Бали, каждый из которых имел разный статус разрешений, а большинство транзакций проводилось через криптовалюту.

