Гузеева пришла в комментарии к Глюкозе после откровенного фотосета

Телеведущая Лариса Гузеева положительно оценила новый смелый образ певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой). В комментариях к фотографиям артистки в Instagram (деятельность в РФ запрещена) телесваха назвала Глюкозу «роскошной».

Сколько труда! Удивительная! Роскошная! — написала Гузеева.

Ранее Глюкоза призналась, что ее новые образы иногда вызывают у мужа Александра Чистякова состояние шока. Она также отметила, что у ее супруга есть свои особенности — он коллекционирует предметы современного искусства. В текущем году артистка радикально поменяла имидж, перекрасившись в серебристый блонд и перейдя на стиль в черно-белой гамме с использованием кожи, латекса, меха и металлических деталей.

18-летняя дочь певицы Лидия Чистякова также решила изменить свой внешний вид. Она призналась, что устала от постоянных внутренних противоречий. На опубликованных фото вместо коротких темных волос у нее теперь длинные русые кудри. Она одета в облегающий красный топ и синие узкие джинсы.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявлял в интервью NEWS.ru, что Глюкоза должна быть привлечена к ответственности за участие в несанкционированном рейве в Кронштадте. По его словам, на мероприятии, где могли присутствовать несовершеннолетние, она совершала развратные действия.