11 ноября 2025 в 14:58

Дочь Глюкозы шокировала публику сменой имиджа

18-летняя дочь певицы Глюкозы кардинально изменила свой образ

Лидия Чистякова

18-летняя дочь известной российской певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как Глюкоза, Лидия Чистякова, решила кардинально изменить свой образ. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) девушка призналась, что истощена постоянными внутренними противоречиями.

На опубликованных кадрах вместо ранее короткой темной стрижки можно заметить длинные волнистые русые волосы. Чистякова-младшая одета в облегающую красную кофту и синие джинсы скинни.

Я устала от вечного конфликта между собой внутренней и собой внешней. Пора это все спрятать глубоко за пластиком, тогда, возможно, у меня есть все шансы стать лучше и популярнее. Встречают по обложке — и вот я здесь, — подписала публикацию девушка.

В комментариях многие подписчики признались, что не сразу узнали Лидию. Некоторые выразили надежду на то, что девушка устроила перевоплощение-пранк: «Надеюсь, это рофл», «Это точно рофл», «Шутка удалась». Однако большинство пожелало, чтобы Чистякова оставалась самой собой.

Ранее Лидия была замечена на вечеринке у певца Вани Дмитриенко в компании молодого человека. Предполагается, что девушка встречается с 28-летним предпринимателем Иваном Мурашовым из Пермского края. Молодые люди обменялись поцелуем и уехали вместе на одном автомобиле.
