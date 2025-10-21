Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 19:43

Раскрыта личность избранника дочери Глюк’оZы

Super.ru: дочь Глюк’оZы встречается с мужчиной, который старше ее на 10 лет

Певица Глюк’оZа Певица Глюк’оZа Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидия Чистякова, известная как артистка Ray и дочь певицы Глюк’оZы (настоящее имя Наталья Ионова) была замечена в обществе возлюбленного на вечеринке у исполнителя Вани Дмитриенко, передает Super.ru. По информации издания, 18-летняя девушка встречается с 28-летним Иваном Мурашовым из Пермского края.

Молодые люди обменялись поцелуем, после чего уехали вместе на одном автомобиле, передают журналисты. Известно, что Мурашов является индивидуальным предпринимателем и занимается вендинговым бизнесом.

Ранее исполнитель Владимир Пресняков рассказал, что певец Никита Пресняков хорошо перенес развод с супругой Аленой Красновой. При этом он отметил личностный рост сына на фоне семейной драмы, уточнив, что не хочет давать советы родственнику.

Между тем Дмитрий Дибров объяснил, что отказывается комментировать свой развод по ряду причин и соображений чести. Он обсудил со своим адвокатом Александром Добровинским любовь, чувство измены и брак. Телеведущий добавил, что не собирается «покрыть гневом» мать своих детей.

