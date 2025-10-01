Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 12:05

Дибров раскрыл причину своего молчания после развода с женой

Дмитрий Дибров отказывается давать комментарии о бывшей жене ради своих детей

Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Телеведущий Дмитрий Дибров отказывается комментировать свой развод с моделью Полиной Дибровой по ряду причин и соображений чести, о чем он сообщил в эфире шоу «Антропология» на Первом канале. Гостем нового выпуска стал адвокат Александр Добровинский, который вел бракоразводный процесс звездной пары. Они обсудили любовь, чувства и измены, затронута была и тема брака самого ведущего.

Дибров эмоционально высказался о публикациях прессы о своем разводе и заметил, что за последние месяцы ему довелось прочитать немало слухов. По словам ведущего, у него часто просят интервью и прокомментировать поведение бывшей жены, но он отказывается говорить об этом ради детей и из соображений чести. В эфире шоу Дибров неоднократно повторил фразу «честь имею».

Что же, я народно покрою своим гневом мать моих детей? — высказался ведущий.

Добровинский также поделился собственной статистикой ведения бракоразводных процессов и наблюдением, что чаще всего люди изменяют в браке. После этого шоумен заметил, что ему пока тяжело говорить о бывшей жене, ушедшей к миллиардеру Роману Товстику.

Больно мне пока продолжать еще это <…>. Пока еще. Но через год встретимся и поговорим, — сказал шоумен.

Ранее бывшую супругу Диброва заметили в компании миллиардера Товстика в Стамбуле. Сразу после развода модель отправилась в путешествие. Очевидцы утверждают, что возлюбленные не скрывали от окружающих своих чувств.

звезды
разводы
Дмитрий Дибров
Полина Диброва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.