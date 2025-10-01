Дибров раскрыл причину своего молчания после развода с женой Дмитрий Дибров отказывается давать комментарии о бывшей жене ради своих детей

Телеведущий Дмитрий Дибров отказывается комментировать свой развод с моделью Полиной Дибровой по ряду причин и соображений чести, о чем он сообщил в эфире шоу «Антропология» на Первом канале. Гостем нового выпуска стал адвокат Александр Добровинский, который вел бракоразводный процесс звездной пары. Они обсудили любовь, чувства и измены, затронута была и тема брака самого ведущего.

Дибров эмоционально высказался о публикациях прессы о своем разводе и заметил, что за последние месяцы ему довелось прочитать немало слухов. По словам ведущего, у него часто просят интервью и прокомментировать поведение бывшей жены, но он отказывается говорить об этом ради детей и из соображений чести. В эфире шоу Дибров неоднократно повторил фразу «честь имею».

Что же, я народно покрою своим гневом мать моих детей? — высказался ведущий.

Добровинский также поделился собственной статистикой ведения бракоразводных процессов и наблюдением, что чаще всего люди изменяют в браке. После этого шоумен заметил, что ему пока тяжело говорить о бывшей жене, ушедшей к миллиардеру Роману Товстику.

Больно мне пока продолжать еще это <…>. Пока еще. Но через год встретимся и поговорим, — сказал шоумен.

Ранее бывшую супругу Диброва заметили в компании миллиардера Товстика в Стамбуле. Сразу после развода модель отправилась в путешествие. Очевидцы утверждают, что возлюбленные не скрывали от окружающих своих чувств.