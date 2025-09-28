Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 16:22

Полину Диброву заметили в объятиях нового возлюбленного после развода

KP.RU: Полина Диброва обнималась с Романом Товстиком в аэропорту Стамбула

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полину Диброву после развода с телеведущим Дмитрием Дибровыми заметили в аэропорту Стамбула вместе с новым возлюбленным — миллиардером Романом Товстиком, передает KP.RU. По словам очевидцев, пара показывала свои чувства на публике — «обнималась» и «миловалась».

Только что в стамбульском аэропорту видела Романа Товстика с женой Дмитрия Диброва. Загорелые, радостные, миловались, обнимались, — рассказал очевидец.

Ранее адвокат Ирина Кузнецова заявила, что трое сыновей Дибровых останутся жить с матерью. По ее словам, в ходе бракоразводного процесса у супругов не возникло споров по поводу общих детей. Одинцовский городской суд Московской области 25 сентября официально утвердил развод Дибровых. Они состояли в браке 16 лет. Сообщается, что супругов не было на заседании.

Между тем Полина рассказала, что их дети по-разному восприняли новость о разводе: старшие сыновья, Александр и Федор, отнеслись к этому спокойно, а младший, Илья, даже заплакал. Перед расставанием телеведущий настоял на том, чтобы Полина лично поговорила с детьми. По словам Дибровой, главная цель бывших супругов — сохранить у сыновей ощущение тепла и поддержки от обоих родителей.

