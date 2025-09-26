Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 12:45

Адвокат рассказала о подробностях развода Дибровых

Адвокат Кузнецова: трое сыновей Диброва остались жить с его экс-супругой

Дмитрий и Полина Дибровы Дмитрий и Полина Дибровы Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Трое сыновей телеведущего Дмитрия Диброва останутся жить с его экс-супругой Полиной Дибровой, заявила 360.ru адвокат Ирина Кузнецова. По ее словам, в ходе бракоразводного процесса у Дибровых не возникло споров по поводу общих детей.

Никакого графика общения с детьми сторонам не требуется, потому что между ними не было конфликта. Стороны остались с тем имуществом, на которое претендовали. То есть никакого спора, никакого несправедливого разделения имущества не было. Все остались при своем, все довольны, — подчеркнула Кузнецова.

Она уточнила, что раздел имущества между бывшими супругами состоялся в досудебном порядке. Решение о расторжении брака вступит в силу через месяц. Эксперт добавила, что Дибров уже подписал алиментное соглашение.

Одинцовский городской суд Московской области 25 сентября официально утвердил развод Дибровых. Они состояли в браке 16 лет. Сообщается, что супругов не было на заседании.

знаменитости
Дмитрий Дибров
разводы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появились уникальные кадры линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.