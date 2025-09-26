Адвокат рассказала о подробностях развода Дибровых

Трое сыновей телеведущего Дмитрия Диброва останутся жить с его экс-супругой Полиной Дибровой, заявила 360.ru адвокат Ирина Кузнецова. По ее словам, в ходе бракоразводного процесса у Дибровых не возникло споров по поводу общих детей.

Никакого графика общения с детьми сторонам не требуется, потому что между ними не было конфликта. Стороны остались с тем имуществом, на которое претендовали. То есть никакого спора, никакого несправедливого разделения имущества не было. Все остались при своем, все довольны, — подчеркнула Кузнецова.

Она уточнила, что раздел имущества между бывшими супругами состоялся в досудебном порядке. Решение о расторжении брака вступит в силу через месяц. Эксперт добавила, что Дибров уже подписал алиментное соглашение.

Одинцовский городской суд Московской области 25 сентября официально утвердил развод Дибровых. Они состояли в браке 16 лет. Сообщается, что супругов не было на заседании.