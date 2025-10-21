«Думал, будет хуже»: Пресняков-старший о разводе сына Владимир Пресняков заявил, что сын Никита хорошо перенес развод

Певец Никита Пресняков хорошо перенес развод с супругой Аленой Красновой, заявил его отец исполнитель Владимир Пресняков на праздновании дня рождения МУЗ-ТВ. При этом он отметил личностный рост сына на фоне семейной драмы, передает корреспондент NEWS.ru.

У него прошел период развода, и довольно хорошо. Я переживал, думал, что будет хуже, потому что у меня был плохим этот этап. Он его продвинул вперед. Он стал более взрослым, потому что до развода он находился в состоянии ребенка, а сейчас делает какие-то осознанные вещи, — сказал Пресняков.

Певец подчеркнул, что давал много советов сыну, но старался сделать так, чтобы он запоминал не слова, а дела. Пресняков-старший также подчеркнул неприемлемость лезть в чужие личные жизни.

Ранее Никита Пресняков после развода устроил караоке-вечеринку. Он опубликовал видео, на котором исполняет песню Леонида Агутина «На сиреневой луне» об одиночестве. Праздник прошел во дворе за домом и собрал большое количество людей.

Недавно Краснова опубликовала снимок в белом бюстгальтере. Поклонники не исключают, что такой контент связан с недавним разводом с музыкантом. Краснова вышла замуж за Никиту Преснякова, сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, 27 июля 2017 года. О разводе пары стало известно 20 августа. Тогда Краснова написала, что встретились они «слишком рано».