Условия возвращения на сцену, скандалы, зависимость: как живет Глюкоза

Российские общественники призвали запретить выступления певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) до лечения в рехабе. Что об этом известно, правда ли, что артистка страдает зависимостью, в каких скандалах была замечена?

Какие условия для возвращения Глюкозы на большую сцену назвали общественники

После скандального выступления в нетрезвом состоянии Глюкозу «отменили» в РФ, она до сих пор не может восстановить репутацию и вернуться на большую сцену. Ситуацию усугубляет и новый имидж Глюкозы, который не все оценили.

Руководитель общественной организации «Зов народа» Сергей Зайцев призвал лишить певицу выступлений до прохождения реабилитации в рехабе. По его мнению, на сцене должны находиться те артисты, которые являются примером для молодежи.

«Организаторам концертных площадок нужно выработать определенный норматив, согласно которому артисты выходили бы в приличном виде и не показывали пропаганду наркотиков* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) своим видом. Показывая наркотическое опьянение*, она создает определенный образ, который другие люди могут впитать в себя», — заявил Сергей.

Он убежден, что Глюкоза должна добровольно отправиться в рехаб, чтобы вернуться к работе.

«Только после подтверждения трезвости через справки и личный пример ей можно возвращать работу», — резюмировал Зайцев.

В какие скандалы попадала Глюкоза, правда ли, что у нее зависимость

В последнее время ГлюкoZа неоднократно попадала в скандалы. В июле 2024 года на концерте в Красноярске Наталья странно себя вела: на опубликованных в Сети видео можно было заметить, что артистка растягивала слова и трогала себя за интимные места. Ее выступление, оплаченное из городского бюджета, вызвало шквал негодования.

Продюсер Максим Фадеев, с которым долгое время сотрудничала певица, заявил, что она дискредитировала его творчество, и он был готов лишить артистку прав исполнять его хиты через суд.

В октябре певицу задержали в аэропорту Шереметьево. У сотрудников таможенной службы возникли подозрения, что Наталья находится в измененном состоянии. Певица отказалась проходить освидетельствование на употребление запрещенных веществ.

Суд вынес решение о виновности певицы в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.9 КоАП (употребление наркотических веществ). В качестве наказания ей был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. Ионова категорически отрицала свою вину, утверждая, что некий влиятельный человек стремится отомстить ей.

В мае 2025-го певица выступила в одном из ночных клубов Санкт-Петербурга с программой электронной музыки. Она появилась в эпатажном виде. Пользователи Сети вновь заподозрили Наталью в употреблении психоактивных веществ, а ее раскрепощенный образ сравнили с нарядами «голой» вечеринки. «Не продавайте ей наркоту», «очередной шабаш», — писали в комментариях под видео с концерта.

Как прославилась Глюкоза

Чистякова-Ионова обрела известность благодаря сотрудничеству с Фадеевым. Она появилась на свет в московской семье и в детстве приняла участие в кастинге для тележурнала «Ералаш», где снималась в выпусках. В 1999 году Глюкоза сыграла главную роль в кинокартине Владимира Аленикова «Война Принцессы». Во время съемок Фадеев обратил внимание на юную актрису.

Продюсер придумал новый проект под Наталью. На анимационной студии в Уфе Фадеев вместе с аниматорами нарисовали мультяшную девочку со светлыми волосами, за которую пела Ионова. В 2003 году вышел альбом «Глюк’oZa Nostra» из десяти песен. Чуть позже певицу показали в эфире сезона «Фабрики звезд», продюсером которой был Фадеев.

В 2007 году Наталья расторгла сотрудничество с Максимом. Певица получила право публично исполнять 20 песен Фадеева. По словам артистки, они были выкуплены. Но позже произошли изменения, и Фадеев, пользуясь новым законом, стал блокировать выступления артистки в эфире. Продюсер был готов дать разрешение на ее выступления на каналах, при условии что она будет отдавать ему 25% от гонораров, но Наталья не согласилась.

