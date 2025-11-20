Личная жизнь, оскорбления Лукашенко, ссора с Киркоровым: где сейчас Агурбаш

Исполнительница Анжелика Агурбаш продолжает творческую деятельность. Накануне она посетила церемонию вручения XI ежегодной музыкальной премии Радио JAZZ «Все Цвета Джаза». Что известно о преследовании артистки в Белоруссии, как сложилась ее личная жизнь?

Чем сейчас занимается Агурбаш

В настоящее время Агурбаш продолжает творческую деятельность. Она также руководит Центром творческого развития, где считает своими «творческими детьми» более 120 воспитанников. По словам звезды, она чувствует огромную ответственность за подрастающее поколение.

19 ноября исполнительница пришла на церемонию вручения XI ежегодной музыкальной премии Радио JAZZ «Все Цвета Джаза». Там артистка поделилась с корреспондентом NEWS.ru, что создала свой хит «Я буду жить для тебя» благодаря дочери. Артистка вспомнила, как ушла от супруга и оказалась вместе с двухлетним ребенком на съемной квартире.

Агурбаш пояснила, что хозяйка квартиры не оставила ей постельного белья, и она накрыла дочь своим плащом. Тогда девочка сказала своей заплаканной маме слова, которые легли в основу песни.

«Она проснулась утром и говорит: „Мама, не плачь, будем жить“. И вот эта фраза тоже неслучайно пришла, поэтому эта песня обрела миллионы поклонников и слушателей», — пояснила Агурбаш.

Как сложилась личная жизнь Агурбаш

Анжелика впервые вышла замуж в 1988 году. Ее избранником стал актер и театральный режиссер Игорь Ленев, который был старше ее на 12 лет. В том же году родилась ее старшая дочь Дарья. Их союз возник на почве творческой близости, совместной работы и общего увлечения театром. Однако семейная жизнь не принесла им гармонии. Брак просуществовал всего два года.

После развода певица несколько лет провела в отношениях с культуристом Валерием Бизюком. Их отношения продлились около шести лет и были непростыми. Валерий активно занимался бизнесом, в который, по словам Анжелики, вложил все ее накопленные средства.

В 1997 году у супругов появился сын Никита. Однако отношения мальчика с отцом не сложились, и Валерий не поддерживал контакт с сыном более 15 лет. Агурбаш отмечает, что в тот период она осталась одна с ребенком, без поддержки, финансовой стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Второй официальный брак Анжелики начался в 2001 году — ее избранником стал белорусский предприниматель Николай Агурбаш, владелец мясоперерабатывающего холдинга. Он стал не только ее мужем, но и продюсером: активно инвестировал в ее музыкальную карьеру, помогал организовывать выступления, съемки клипов, продвижение на российской сцене. В 2004 году родился их сын Анастас.

Первое время их союз казался крепким и гармоничным, однако за фасадом благополучия скрывалась психологическая нестабильность.

«Я выходила замуж за достойного мужчину, уверенного промышленника, который внушал спокойствие. Он обещал, что с этого дня мои заботы закончились. Но именно с этого момента они только начались», — поделилась певица .

В 2012 году, после развода, в ее жизни появился новый мужчина — казахстанский предприниматель Анатолий Побияхо. Их отношения развивались стремительно: влюбленные строили планы на совместную жизнь. Однако незадолго до торжества Анатолий внезапно изменил условия — он настоял на подписании брачного контракта и потребовал вернуть подаренное им 5-каратное голубое кольцо. Это стало неожиданным поворотом, и свадьба была отменена.

Весной 2025-го Агурбаш сообщила, что снова выходит замуж. Звезда сообщила, что свадебное торжество состоится не только в столице, но и в городе, в который она планирует переехать. При этом знаменитость не раскрыла свой новый адрес.

«Я выхожу замуж этим летом, более того, на ближайший год переезжаю в другой город России. Свадьба будет и в Москве тоже», — отметила звезда.

По словам Агурбаш, будучи публичным человеком, она с уважением относится к прессе и прекрасно понимает, что лучшее, что может сделать человек на виду, — это искренне пообщаться с журналистами, чтобы избежать домыслов. Певица отметила, что пока не готова раскрывать подробности, так как «счастье любит тишину». Она также сообщила, что платье уже изготовлено, но кольца и свадебные наряды для нее не имеют большого значения.

Почему Агурбаш оскорбила Лукашенко

После серии протестов в Беларуси Анжелика выразила поддержку оппозиции и участвовала в акциях солидарности, за что в сентябре 2020 года ее задержали в Москве.

В июне 2021 года белорусская прокуратура возбудила против нее уголовные дела по статьям «Разжигание вражды» и «Оскорбление президента», угрожая лишением свободы до 12 лет.

Белорусские власти потребовали ее экстрадиции, а певица ответила на обвинения: «Грэмми дается только самым заслуженным».

Что известно о ссоре Агурбаш с Киркоровым

В 2007 году Анжелика обратилась в суд с иском против Филиппа Киркорова, обвинив его в «публичных оскорблениях». Конфликт возник после гастролей Киркорова в Минске, когда он назвал Анжелику «завистливой предательницей». Несмотря на то что Киркоров позже признал наличие симпатий к ней, примирение между сторонами так и не состоялось.

Двумя годами ранее, на песенном конкурсе «Евровидение» в 2005 году, Агурбаш представила Белоруссию с песней Love Me Tonight в первом полуфинале, а Киркоров был ее продюсером. Но, по словам артистки, конфликт зарождался уже тогда.

