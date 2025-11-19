Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 20:47

Агурбаш рассказала о главном предназначении женщин

Певица Агурбаш: самое важное, что может сделать женщина, — это родить детей

Анжелика Агурбаш Анжелика Агурбаш Фото: NEWS.ru
Материнство является главным предназначением женщины, заявила певица Анжелика Агурбаш в беседе с корреспондентом NEWS.ru. На церемонии вручения XI ежегодной музыкальной премии Радио JAZZ «Все Цвета Джаза» артистка рассказала, что воспитала троих детей.

Самое волшебное, что должна сделать женщина на этой земле, — это родить детей. Это то единственное, чего пока не могут сделать мужчины. В этом наше главное преимущество, — уверена Агурбаш.

Певица призналась, что гордится своими взрослыми и самодостаточными детьми, и рассказала, что руководит центром творческого развития, где считает своими «творческими детьми» более 120 воспитанников. По словам звезды, она чувствует огромную ответственность за подрастающее поколение.

Также Агурбаш рассказала, что родителям важно проявлять любовь и доверие к своим детям. Певица считает, что их не следует воспитывать в традиционном смысле, а достаточно просто поддерживать. Она посоветовала видеть в своих детях скрытый потенциал — будь то талант к музыке, спорту, творчеству или чему-то другому.

