30 декабря 2025 в 10:27

«Шинник» сообщил о смерти молодого экс-игрока

Экс-игрок «Шинника» Зынин скончался в 33 года

Иван Зынин Иван Зынин Фото: ФК «Шинник»
Экс-полузащитник ярославского «Шинника» Иван Зынин скончался на 33-м году жизни, сообщил Telegram-канал клуба, выступающего в Первой лиге. Причины смерти спортсмена не уточняются. Дата и место прощания станут известны позже.

«Шинник» с глубоким прискорбием извещает, что сегодня ночью на 33-м году жизни не стало тренера академии «Шинник», бывшего игрока команды Ивана Николаевича Зынина… Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Ивана Николаевича. Ярославский футбол понес большую утрату, — говорится в заявлении клуба.

Зынин был воспитанником ярославской команды. В сезоне 2014/15 он сыграл три матча за «Шинник» в Футбольной национальной лиге (ныне — Первая лига).

Ранее на 66-м году жизни скончался гитарист и клавишник культовой британской группы The Cure Перри Бэмоунт. Музыкант умер после непродолжительной болезни в Рождество.

До этого британский певец и автор песен Крис Ри умер на 75-м году жизни. Пика популярности он достиг в конце 1980-х годов после выхода альбома The Road to Hell (1989). Композиция Ри Driving Home for Christmas (1988) является одной из наиболее известных в мире рождественских песен.

