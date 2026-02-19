Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 03:41

Россиянин Хайкин помог «Буде-Глимт» обыграть «Интер» в ЛЧ

«Буде-Глимт» обыграл «Интер» со счетом 3:1 в матче Лиги чемпионов УЕФА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Норвежский «Буде-Глимт» обыграл миланский «Интер» в первом матче плей-оффа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча в Норвегии завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе норвежцев отличились Сондре Фет (20-я минута), Йенс Хеуге (61-я) и Каспер Хег (64-я). Единственный гол у итальянцев забил Франческо Эспозито (30-я).

Ворота норвежцев защищал российский голкипер Никита Хайкин, для которого этот матч стал девятым в текущем розыгрыше турнира. Ответная игра состоится 24 февраля в Милане.

Ранее французский клуб «Пари Сен-Жермен» разгромил «Монако» в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, сообщили организаторы. Встреча состоялась на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Дезире Дуэ и Ашраф Хакими.

До этого мадридский «Реал» одержал победу над лиссабонской «Бенфикой» в первом стыковочном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0. Победу «Реалу» принес нападающий Винисиус Жуниор, который забил мяч на 50-й минуте встречи.

Лига чемпионов
футбол
Интер
результаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Неадекватный пассажир попытался вломиться в кабину пилотов самолета
Минпросвещения с 1 сентября запустит профильный ЕГЭ в педвузах
Додик заявил о создании многополярного мира через СВО
Стилист ответил, как спасти волосы от статики и пересыхания зимой
Суд приговорил жителя Камчатки к 24 годам за подготовку теракта
В Совбезе РФ заявили о нацистской сущности Украины
Россиянин Хайкин помог «Буде-Глимт» обыграть «Интер» в ЛЧ
Назван возраст, в котором россиянки рожают первого ребенка
Определены полуфинальные пары олимпийского турнира по хоккею
На переговорах в Женеве подняли важный вопрос
Атака ВСУ на Псковскую область ночью 19 февраля: пожар на нефтебазе, детали
Россиянам рассказали, чем полезны прогулки на лыжах
США предрекли катастрофу после прорыва канализации в Вашингтоне
В Ленобласти сбили несколько БПЛА
Самолет российской делегации вернулся в Москву из Женевы
В России изменят порядок наблюдения за наркоманами и алкоголиками
Букмекеров в России обязали предупреждать о рисках лудомании
В Черном море бесследно исчезло судно с капитаном «Сорвиголовой»
Правительство РФ отказало застройщику ЖК в Ростове в кредите
Жителей Ленинградской области предупредили об угрозе с неба
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.