Россиянин Хайкин помог «Буде-Глимт» обыграть «Интер» в ЛЧ «Буде-Глимт» обыграл «Интер» со счетом 3:1 в матче Лиги чемпионов УЕФА

Норвежский «Буде-Глимт» обыграл миланский «Интер» в первом матче плей-оффа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча в Норвегии завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе норвежцев отличились Сондре Фет (20-я минута), Йенс Хеуге (61-я) и Каспер Хег (64-я). Единственный гол у итальянцев забил Франческо Эспозито (30-я).

Ворота норвежцев защищал российский голкипер Никита Хайкин, для которого этот матч стал девятым в текущем розыгрыше турнира. Ответная игра состоится 24 февраля в Милане.

Ранее французский клуб «Пари Сен-Жермен» разгромил «Монако» в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, сообщили организаторы. Встреча состоялась на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Дезире Дуэ и Ашраф Хакими.

До этого мадридский «Реал» одержал победу над лиссабонской «Бенфикой» в первом стыковочном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0. Победу «Реалу» принес нападающий Винисиус Жуниор, который забил мяч на 50-й минуте встречи.