Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 16:12

Вратарь «Интера» насмерть сбил инвалида

Вратарь «Интера» Мартинес насмерть сбил человека в инвалидной коляске

Вратарь футбольного клуба «Интер» Хосеп Мартинес сбил на автомобиле 81-летнего мужчину в электрической инвалидной коляске, сообщает издание Quicomo.it. Трагедия произошла утром 28 октября.

Голкипер пытался оказать помощь пострадавшему, но спасти его не удалось. Врачи констатировали смерть на месте происшествия. В знак траура «Интер» отменил пресс-конференцию главного тренера Кристиана Киву, запланированную на 14:00 по местному времени.

Мартинес находится в состоянии шока. 27-летний футболист заявил, что глубоко потрясён произошедшим.

Ранее сообщалось, что бывший футболист московского «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков умер в возрасте 86 лет. Он играл на позиции защитника. Шустиков скончался после продолжительной болезни.

Кроме того, 20 октября в собственном доме в городе Шарлотт умер американский гроссмейстер Даниэл Народицкий. Обстоятельства и причины смерти спортсмена не уточняются. Международная шахматная федерация (FIDE) выразила соболезнования родным Народицкого.

Интер
футболисты
смерти
инвалиды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили на призыв Туска бить по российским объектам в Европе
«Он стоял без трусов»: как пикапер ответит за домогательства на свиданиях?
В Германии прошла массовая акция против солиста Rammstein
Маск планирует отправить все знания человечества в космос
«Она будет платить»: звезда «Папиных дочек» о долгах по алиментам
В стране ЕС закрывали аэропорт из-за неизвестного беспилотника
Аршавин раскрыл, в каком клубе хотел бы видеть Захаряна
Экс-депутат Верховной рады раскрыл уровень реальной коррупции в ВСУ
Адвокат рассказал, почему Джиган не явился в суд на заседание по разводу
В Китае оценили последствия от испытания «Буревестника»
В России оценили идею ввести шведский стол в школах
Сезонные тенденции в домашнем текстиле: что будет модно в будущем сезоне
Сытный ужин для всей семьи: запеканка с британским настроением у вас дома
В Китае высказались, как надо заканчивать украинский кризис
Зеленский определил условие для трехсторонних переговоров по Украине
Google посчитал Елену Зеленскую «женой придурка»
Таиланд столкнулся с неожиданным дефицитом после смерти королевы
Обвиненный в насилии актер «Папиных дочек» высказался о шоу «Пусть говорят»
Овсянка вредна? Раскрываем все тайны «королевы завтраков»!
Леня Голубков из рекламы «МММ» нашел внебрачного сына и требует ДНК-тест
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.