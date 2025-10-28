Вратарь «Интера» насмерть сбил инвалида

Вратарь футбольного клуба «Интер» Хосеп Мартинес сбил на автомобиле 81-летнего мужчину в электрической инвалидной коляске, сообщает издание Quicomo.it. Трагедия произошла утром 28 октября.

Голкипер пытался оказать помощь пострадавшему, но спасти его не удалось. Врачи констатировали смерть на месте происшествия. В знак траура «Интер» отменил пресс-конференцию главного тренера Кристиана Киву, запланированную на 14:00 по местному времени.

Мартинес находится в состоянии шока. 27-летний футболист заявил, что глубоко потрясён произошедшим.

