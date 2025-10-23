Умер легенда «Торпедо» Виктор Шустиков

Бывший футболист московского «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков умер в возрасте 86 лет, сообщается на официальном сайте московской команды. Он играл на позиции защитника. Шустиков скончался после продолжительной болезни.

За «Торпедо» футболист играл с 1958 по 1972 год, а с 1968-го был капитаном команды. Шустиков является рекордсменом автозаводского клуба по количеству матчей (427). На его счету также десять матчей и гол в составе сборной СССР. Дважды Шустикова признавали футболистом года в СССР.

Также футболист шесть раз входил в символические сборные сезона. В 1997 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени в связи со 100-летием отечественного футбола. «Торпедо» выразило соболезнования родным и близким Шустикова.

20 октября в собственном доме в городе Шарлотт умер американский гроссмейстер Даниэл Народицкий. Обстоятельства и причины смерти спортсмена не уточняются. Международная шахматная федерация (FIDE) выразила соболезнования родным Народицкого.