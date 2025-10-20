Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 21:27

Умер известный гроссмейстер

Скончался американский гроссмейстер Даниэль Народицкий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известный американский гроссмейстер Даниэль Народицкий ушел из жизни в возрасте 29 лет, о его кончине сообщила Международная шахматная федерация (FIDE) на своей официальной странице в социальной сети X. Обстоятельства и причины смерти спортсмена не уточняются.

Он был талантливым шахматистом, комментатором и педагогом. FIDE выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Даниэля, — говорится в сообщении федерации.

Народицкий входил в число 200 сильнейших шахматистов мира и занимал место в топ-15 шахматистов США. Среди его достижений — участие в командном чемпионате мира 2015 года в составе сборной США, первое место на чемпионате страны в 2019 году и победа на чемпионате США по блицу в августе 2025 года.

Ранее известная эфиопская бегунья Шеварге Алене скончалась в возрасте 30 лет во время тренировки в Аддис-Абебе. Причина смерти победительницы Стокгольмского марафона — 2025 пока не установлена. Спортсменка была немедленно госпитализирована, однако врачи не смогли ее спасти.

Кроме того, польский гонщик Артур Сенковский погиб во время ралли в Нысе: он врезался в дерево и оказался взаперти в загоревшейся машине. Его штурмана госпитализировали с тяжелыми травмами. Организаторы прервали соревнования досрочно.

шахматы
гроссмейстеры
спорт
смерти
