«Притянуто за уши»: в ФШР высказались о конфликте Крамника и FIDE Вице-президент ФШР Смагин: Крамник не виновен в смерти гроссмейстера Народицкого

Российский гроссмейстер Владимир Крамник не может быть виновен в смерти американского шахматиста Даниэля Народицкого, все подозрения пользователей Сети в его адрес притянуты за уши, заявил NEWS.ru вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин. По его словам, истинная причина гибели гроссмейстера, возможно, кроется в психологическом расстройстве или глубокой депрессии.

Никакой связи с Крамником я не вижу. Да, продолжается сложная ситуация вокруг разбирательства, кто из игроков, возможно, читерит в онлайне. И это уже переросло в научный диспут. Мне кажется, если это связывают со смертью Народицкого, все это слишком сильно преувеличено. Основная причина наверняка в чем-то другом, в каком-то, видимо, психологическом расстройстве, глубокой депрессии, которая точно не связана с Крамником. А это все уже, с моей точки зрения, притянуто за уши. Возможно, кому-то это интересно, и раскручивают такую линию, — заявил Смагин.

Народицкий умер 20 октября в собственном доме в городе Шарлотт. Обстоятельства и причины смерти спортсмена не уточняются. Международная шахматная федерация (FIDE) выразила соболезнования родным Народицкого.

После смерти Народицкого некоторые пользователи соцсетей обвинили Крамника в оказании давления, которое могло привести к трагедии. Они заявили, что в 2024 году 14-й чемпион мира публично обвинял американского игрока в мошенничестве в онлайн-шахматах. Однако эти заявления не были подкреплены доказательствами.

Крамник заявил на своей странице в соцсети X о намерении обратиться в суд из-за угроз и обвинений, полученных после смерти американского шахматиста Дэниэла Народицкого. Он сообщил, что его команда юристов уже уведомила полицию.