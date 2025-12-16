Новый год-2026
16 декабря 2025 в 16:17

«Заслужил»: гроссмейстер Карпов о лишении Федосеева всех званий в России

«Заслужил»: гроссмейстер Карпов о лишении Федосеева всех званий в России

Владимир Федосеев Владимир Федосеев Фото: Jacek Prondzynski/Fotopyk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Решение Министерства спорта России лишить шахматиста Владимира Федосеева всех званий является справедливым, высказал мнение в разговоре с ТАСС 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Собеседник агентства отметил, что он это заслужил.

Он это заслужил, — сказал Карпов.

Ранее Минспорт опубликовал приказы, согласно которым российский шахматист Владимир Федосеев был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта РФ. Поводом для лишения титулов стали критика военной операции на Украине и заявление шахматиста в 2023 году о переходе под словенский спортивный флаг. Тогда он объяснил свое решение нежеланием выступать за российскую сборную.

До этого сборная России по шахматам выиграла финал командного чемпионата мира, обыграв команду Азербайджана. Турнир прошел в Испании и включал два матча: в первом россиянки победили со счетом 3:1, во втором — 2,5:1,5. В составе сборной выступали Александра Горячкина, Полина Шувалова, Екатерина Лагно и Лея Гарифуллина, также в команду вошла Анна Шухман, для которой этот титул стал первым на командном чемпионате мира.

