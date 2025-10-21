Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 06:04

Крамник прокомментировал смерть американского гроссмейстера

Крамник заявил, что пытался помочь Даниэлю Народицкому перед его смертью

Владимир Крамник Владимир Крамник Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meurer

Российский гроссмейстер Владимир Крамник неоднократно обращал внимание на тревожные симптомы в состоянии погибшего шахматиста Даниэля Народицкого, об этом он написал в соцсети X. Спортсмен добавил, что своевременное вмешательство могло бы предотвратить трагический исход.

Это обошлось нам слишком дорого. Я кричал о серьезных и уже тревожных проблемах Дани, которые требовали немедленного вмешательства его близких, а его «друзья» лишь прятали это и заметали следы, вся эта система прогнила насквозь, — написал шахматист.

Крамник выразил обеспокоенность состоянием Народицкого после просмотра его трансляции, предположив использование веществ «серьезнее снотворного». После смерти американского шахматиста некоторые пользователи обвинили российского гроссмейстера в оказании давления, которое могло привести к трагедии.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила, что известный американский гроссмейстер Даниэль Народицкий ушел из жизни в возрасте 29 лет. Обстоятельства и причины смерти спортсмена не уточняются.

