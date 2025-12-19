В России ответили на угрозы Норвегии оспорить решение FIDE в суде

В России ответили на угрозы Норвегии оспорить решение FIDE в суде Посол РФ Корчунов обвинил Норвежскую шахматную федерацию в русофобии

Норвежская шахматная федерация своим нежеланием допускать до матчей россиян демонстрирует русофобию, заявил российский посол в Осло Николай Корчунов. Таким образом дипломат отреагировал на намерения Осло оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение FIDE о снятии санкций с российских шахматистов, передает РИА Новости Спорт.

Глава дипмиссии отметил, что местным спортивным чиновникам стало привычнее побеждать в залах судов, а не за шахматной доской. Опасения соперников посол связал с нежеланием сталкиваться с сильными конкурентами в открытой среде и русофобией.

Российская шахматная школа является одной из самых сильнейших и прославленных во всем мире, продолжает находить и воспитывать таланты, которые потом побеждают на соревнованиях всех уровней. Участие ее представителей — всегда украшение и главная интрига этой «битвы умов», — отметил Корчунов.

Ситуация обострилась после Генассамблеи FIDE, где большинство проголосовало за возвращение прав российским и белорусским спортсменам. Однако из-за возникших юридических противоречий между разными проектами резолюций окончательное решение будет принято в совете FIDE после консультаций с Международным олимпийским комитетом.

Ранее сборная России по шахматам выиграла финал командного чемпионата мира, обыграв команду Азербайджана. Турнир прошел в Испании и включал два матча: в первом россиянки победили со счетом 3:1, во втором — 2,5:1,5.