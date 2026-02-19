Раскрыто место проведения следующего раунда переговоров по Украине Следующий раунд переговоров по Украине может снова пройти в Женеве

Следующий раунд переговоров по Украине может пройти в Женеве, сообщил источник ТАСС. По его словам, Швейцария и все участники рассматривают этот вариант как приемлемый.

Все могут снова прилететь в Женеву. Швейцарцы не против, остальных этот вариант тоже устраивает, — сказал собеседник агентства.

Предыдущие переговоры России, США и Украины проходили в Женеве 17–18 февраля. В первый день обсуждения длились около шести часов, во второй — примерно два часа.

Ранее политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с NEWS.ru заявил, что продолжение переговорного процесса по украинскому кризису именно в Женеве выгодно Киеву, так как эта площадка позволит Европейскому Союзу оказывать давление на итоговые договоренности. По его словам, Швейцария тесно связана с ЕС внутренними договорами.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что новые переговоры по урегулированию украинского конфликта могут снова пройти в Швейцарии. По его словам, важно проводить подобные встречи в Европе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Зеленский не хочет мира. По его словам, об этом говорит его выступление в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Лавров напомнил, что Зеленский некогда называл людей, проживающих в Донбассе, «существами».