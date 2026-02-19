Газ взорвался на 12-м этаже жилого дома на севере Москвы

Хлопок газа, предварительно, произошел в квартире многоэтажного жилого дома на проспекте Мира на севере Москвы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Согласно его сведениям, на 12-м этаже выбило стекла. На месте ЧП работают экстренные службы.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в квартире проживают мигранты. Спасатели пытаются попасть внутрь помещения. Предварительно, инцидент носит бытовой характер, возгорания после взрыва не последовало. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в московском метро на станции «Битцевский парк» прогремел взрыв. По словам пассажиров, им пришлось пересаживаться на соседние линии. В пресс-службе Мосметро заявили о технической неисправности поезда, безопасности людей ничего не угрожает.

До этого на востоке Москвы в автомобиле Lada взорвался газовый баллон, машина полностью сгорела. Предварительно, хлопок раздался на Уссурийской улице рядом с территорией, где строится метро. Информации о пострадавших пока не поступало.