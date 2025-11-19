Агурбаш рассказала о своих правилах воспитания Агурбаш: при воспитании детей им нужно доверять

Родителям важно проявлять любовь и доверие к своим детям, рассказала певица Анжелика Агурбаш в беседе с корреспондентом NEWS.ru на церемонии вручения XI ежегодной музыкальной премии Радио JAZZ «Все Цвета Джаза». По ее словам, детей не следует воспитывать в традиционном смысле, а достаточно просто их поддерживать.

Детей вообще не надо воспитывать. Им это вообще от нас не надо. Детей надо только любить, доверять и верить им, понимать их, — прокомментировала артистка.

Агурбаш посоветовала родителям видеть в своих детях скрытый потенциал — будь то талант к музыке, спорту, творчеству или чему-то другому. Она отметила, что родители должны выступать в роли наставников и верных союзников, внимательно следить за развитием своих чад и своевременно помогать им справляться с возникающими трудностями.

Ранее психолог Григорий Спижевой рассказал, что строгое воспитание детей предпочтительнее вседозволенности. По его мнению, умение контролировать свои желания важно для будущего успеха человека. Ребенок должен понимать, что сначала нужно выполнить важные дела, а затем уже заниматься менее значимыми вещами. Это помогает формировать сильный характер и учит справляться с трудностями.