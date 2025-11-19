«Тайны следствия», личная жизнь, слухи об эмиграции: где сейчас Ковальчук

Телесериал «Тайны следствия» с Анной Ковальчук в главной роли попал в Книгу рекордов России. Что об этом известно, как сейчас живет актриса?

Какой рекорд побил сериал «Тайны следствия»

Сериал с Ковальчук в главной роли стал самым длительным подобным проектом в истории отечественного телевидения. Почетный сертификат был вручен актрисе.

«17 ноября Книга рекордов России зафиксировала рекорд детективного сериала „Тайны следствия“ — самый продолжительный показ сериала в телевизионном эфире. На телеканале „Россия“ легендарный и любимый зрителями проект идет 20 лет, 11 месяцев и 8 дней, что в совокупности составляет 7648 дней», — сказано в публикации.

Сериал «Тайны следствия» принес Ковальчук настоящую известность. Премьера картины состоялась в сентябре 2000 года.

Согласно сценарию, главной героине должно было быть около 30 лет. Чтобы получить роль, Анна сказала на пробах, что ей 29 лет, хотя на самом деле ей было 22.

«Педагоги в институте говорили нам, студентам, что на просмотрах про возраст можно и слукавить», — признавалась Ковальчук в интервью.

Всего в фильмографии Ковальчук более 20 работ, однако основным ее проектом до сих пор остаются «Тайны следствия».

Что известно об «эмиграции» Ковальчук

В 2022 году в социальных сетях появились фотографии Ковальчук, на которых она запечатлена в самолете, вылетающем из аэропорта Пулково, с лицом, спрятанным под капюшоном. Эти кадры мгновенно вызвали в интернете слухи о возможной эмиграции актрисы.

Выяснилось, что на самом деле актриса отправилась в отпуск. Ее поездка не была связана с проведением спецоперации. В своем блоге она публиковала фотографии, на которых запечатлена бегающей в сарафане босиком по песку на побережье океана.

Происходящие политические события и СВО Ковальчук не комментировала.

Как сложилась личная жизнь Ковальчук

Первым супругом актрисы был актер Анатолий Ильченко. В браке с ним в 2000-м родилась дочь Злата, которая впоследствии начала играть в «Тайнах следствия» вместе с мамой.

Ковальчук также встречалась с коллегой по проекту «Тайны следствия» Сергеем Перегудовым. После расставания актеры смогли сохранить дружеские отношения, хотя, по словам актера, роман был настолько серьезным, что пара едва не поженилась.

В 2007 году Ковальчук связала свою жизнь с предпринимателем Олегом Капустиным. В 2010 году у них появился сын, которого назвали Добрыней.

Анна живет в Санкт-Петербурге. По словам актрисы, у нее были возможности переехать в Москву, но она от них отказалась.

