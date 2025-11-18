Долги, личная жизнь, слава на Украине: куда пропала Ольга Арнтгольц

Актриса Ольга Арнтгольц продолжает творческую деятельность, она снимается в кино, сериалах, а также играет на сцене театра. Что известно о жизни и карьере артистки?

Чем известна Ольга Арнтгольц

Ольга Арнтгольц родилась 18 марта 1982 года в Калининграде. Ее родители — актеры Калининградского областного драматического театра: заслуженный артист Российской Федерации Альберт Арнтгольц и Валентина Галич. У Ольги есть сестра-близнец — Татьяна Арнтгольц, также актриса. Ольга младше Татьяны на 20 минут.

До девятого класса Ольга и ее сестра Татьяна обучались в обычной средней школе. После этого Ольга перевелась в театральный актерский класс калининградского лицея № 49, где ее наставником стал Борис Бейненсон.

В 2003 году вместе со своей сестрой Татьяной окончила Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России в Москве (художественный руководитель курса — Валентин Афонин).

Кинодебют Ольги состоялся параллельно с сестрой в молодежном сериале «Простые истины».

Арнтгольц в отличие от сестры приобрела большую популярность, сотрудничая с украинскими кинематографистами. На Украине артистка оказалась более востребована, чем на родине.

Съемки в другой стране не пугали Арнтгольц, поэтому, когда ей поступило предложение сыграть в фильме «Офицерские жены», съемки которого проходили в Киеве, актриса согласилась.

Всего актриса появилась более чем в 50 проектах. Также Ольга служит в Театральном доме Миллениум.

Как сложилась личная жизнь Ольги Арнтгольц

Первым мужем Ольги Арнтгольц стал актер Вахтанг Беридзе, они поженились в 2009 году. Через четыре года у пары появилась дочь, которую назвали Анной. Однако в сентябре 2015 года Арнтгольц приняла решение о расторжении брака.

В 2016 году стало известно, что артистка ожидает второго ребенка от режиссера Дмитрия Петруня, с которым она познакомилась на съемках телесериала «Офицерские жены». В декабре 2016 года у пары родился сын Аким. В январе 2021 года Татьяна вновь стала матерью, на свет появился их второй сын Лев.

Во время съемок в «Офицерских женах» в Киеве было неспокойно и небезопасно, поэтому Дмитрий всячески оберегал Ольгу. Впоследствии режиссер отказался снимать жену и ее родственников.

«Ну не могу я быть жестоким по отношению ни к Ольге, ни к ее сестре, ни к Марку (Богатыреву, мужу Татьяны Арнтгольц. — NEWS.ru)! И не готов я жертвовать отношениями со своими родственниками из-за работы», — признавался кинематографист.

Артистка отмечала, что для нее самое главное — это быть хорошей мамой и воспитывать детей. По мнению Арнтгольц, именно женщина должна брать на себя основные домашние заботы и создавать очаг, поскольку детям сложно, когда мамы нет рядом.

Правда ли, что Ольга Арнтгольц накопила долги по ЖКХ

Накануне стало известно, что суд отказался принимать к производству иск о взыскании задолженности по коммунальным платежам с Ольги Арнтгольц. Соответствующее заявление было подано Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

Согласно документам, фонд обратился в суд с требованием взыскать с артистки средства за жилищно-коммунальные услуги. В исковом заявлении упоминалась задолженность за содержание жилой площади, отопление и электроснабжение. Однако судебная инстанция не стала рассматривать поданный иск по существу.

В официальных материалах дела содержится информация о вынесении определения, но отсутствует развернутая мотивировка принятого решения. Конкретная сумма, которую фонд пытался взыскать с актрисы, в документах также не уточняется.

