Лучшие фильмы, карьера, личная жизнь: биография Мартина Скорсезе

Американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер, лауреат премии «Оскар» Мартин Скорсезе 17 ноября отметил свой 83-й день рождения. Как сложилась жизнь главного «гангстера» Голливуда?

Мечтал стать священником

Мартин Скорсезе родился 17 ноября 1942 года в Нью-Йорке. Его родители, Чарльз и Кэтрин Скорсезе, были сицилийского происхождения. Кэтрин более 30 лет работала швеей на фабрике и позже неоднократно появлялась в фильмах своего сына, например, в «Славных парнях» она исполнила роль матери Томми, персонажа Джо Пеши. Чарльз, работавший гладильщиком на той же фабрике, также принимал участие в съемках сына, исполняя небольшие роли.

Режиссер, которому суждено было стать знаменитым, вырос в Маленькой Италии — районе Нью-Йорка, населенном итальянскими иммигрантами. В те годы этот район был известен частыми перестрелками. Именно здесь, в Маленькой Италии, разворачивались события многих фильмов, созданных Мартином Скорсезе.

С раннего возраста он страдал астмой, что существенно ограничивало его физическую активность. Из-за слабого здоровья ребенок часто оставался дома, но по выходным родители регулярно водили его в кинотеатр.

Скорсезе учился в католической школе и готовился стать священником. Однако в итоге выбрал кино и в 1960 году поступил в Колледж искусств и науки Нью-Йоркского университета, получив спустя четыре года степень бакалавра искусств. В 1966 году окончил магистратуру в Школе педагогики Нью-Йоркского университета.

Стал главным «гангстером» Голливуда

Свои первые короткометражные фильмы Мартин Скорсезе начал создавать еще во время учебы. Среди его ранних киноработ можно выделить такие картины, как «Что такая красивая девушка делает в таком месте?» (1963) и «Дело не только в тебе, Мюррей» (1964).

Одним из первых значимых фильмов режиссера стала криминальная драма 1972 года «Берта по прозвищу Товарный Вагон».

В 1976 году на экраны вышел нашумевший фильм «Таксист», который рассказывает о ветеране Вьетнамской войны. Этот психологический триллер собрал $28 млн при бюджете всего $2 млн. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале и был номинирован на четыре премии «Оскар».

В 1977 году Скорсезе снял мюзикл «Нью-Йорк, Нью-Йорк», главные роли в котором исполнили Роберт Де Ниро и Лайза Минелли. Песня New York, New York в исполнении Фрэнка Синатры стала хитом, однако сам фильм не имел успеха. Эта неудача сильно повлияла на Скорсезе, который уже переживал болезненный разрыв с Минелли. Режиссер впал в депрессию, начал употреблять наркотики и однажды чуть не умер от передозировки.

После госпитализации Де Ниро регулярно навещал Скорсезе. Во время одного из визитов он предложил режиссеру экранизировать мемуары боксера Джейка Ламотты. Скорсезе не хотел снимать про спорт, но актер убедил его, и в 1980 году вышел «Бешеный бык». Фильм получил восемь номинаций на «Оскар» и выиграл в двух категориях: «Лучшая мужская роль» и «Лучший монтаж».

В 1986 году режиссер получил приз Каннского кинофестиваля за постановку черной комедии «После работы» (1985).

В 1990 году на экраны вышла криминальная драма «Славные парни», основанная на романе Николаса Пиледжи под названием «Умник». Мартин Скорсезе обогатил сценарий своими личными воспоминаниями о жизни в Маленькой Италии, рассказывая о карьере гангстера итальянского происхождения. Главные роли исполнили Роберт Де Ниро и Рэй Лиотта. Фильм получил пять наград BAFTA, включая приз за лучший фильм. Из шести номинаций на премию «Оскар» картина удостоилась одной статуэтки — за лучшую мужскую роль второго плана, которую исполнил Джо Пеши.

В 2002 году вышла историческая драма «Банды Нью-Йорка». Фильм получил 10 номинаций на «Оскар», но не выиграл ни одной. Леонардо Ди Каприо дебютировал у Скорсезе и появился в большинстве его фильмов в последующие 10 лет.

В фильме «Авиатор» (2004) Леонардо Ди Каприо воплотит образ эксцентричного кинопродюсера Говарда Хьюза. Эта кинолента была номинирована на 11 премий «Оскар», из которых получила пять.

Фильм «Отступники» (2006) с Леонардо Ди Каприо стал триумфом для Мартина Скорсезе. Он наконец-то получил «Оскар» за режиссуру, что было его заветной мечтой — до этого он шесть раз номинировался, но оставался без награды. На церемонии награждения Скорсезе с юмором обратился к Фрэнсису Форду Копполе, Джорджу Лукасу и Стивену Спилбергу, попросив их проверить, не перепутали ли они конверт. «Отступники» также были признаны лучшим фильмом года.

Затем, в 2009-м, Скорсезе и Ди Каприо сняли «Остров проклятых» — триллер о маршале, расследующем исчезновение серийной убийцы из психиатрической больницы. В 2010 году Скорсезе создал первый эпизод и выступил продюсером сериала «Подпольная империя» о бутлегерах.

Скорсезе дебютировал в 3D с «Хранителем времени» в 2011 году, получившим пять «Оскаров», включая приз за визуальные эффекты. В 2013 году он выпустил «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо, основанный на мемуарах Джордана Белфорта. Фильм, при бюджете $100 млн, заработал почти $400 млн, став рекордом для Скорсезе.

В 2019 году вышел «Ирландец» — криминальная драма о киллере мафии Фрэнке Ширане, основанная на книге его адвоката Чарльза Брандта. Главные роли исполнили Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши и Харви Кейтель, которых «омолодили» с помощью цифровых технологий. Фильм получил множество номинаций на «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA, но ни одной награды не завоевал.

«Когда я думаю о легендах кино, я представляю таких режиссеров, как Кубрик, Хичкок, Куросава, Феллини, Бергман и Бертолуччи», — сказал Мартин Скорсезе после присвоения ему награды «Легенда кино» на фестивале CinemaCon 2023 года.

В 2024 году Скорсезе стал лидером по числу номинаций на главную кинонаграду среди ныне живущих режиссеров: в общей сложности его десять раз выдвигали на «Оскар» как лучшего режиссера. В активе Скорсезе одна статуэтка за фильм «Отступники».

Пять браков и три дочери Скорсезе

В настоящее время Скорсезе состоит в пятом браке, у него три дочери. Нынешней женой кинематографиста является Хелен Моррис, они поженились в 1999 году, у супругов есть дочь Франческа, которая снялась в фильмах Скорсезе «Отступники» и «Авиатор».

Впервые режиссер женился на Ларейн Бреннан, с которой познакомился во время учебы в университете. Их брак длился с 1965 по 1971 год. В 1965 году у них родилась дочь Кэтрин, которая впоследствии стала работать в киноиндустрии на должности реквизитора.

С 1976 по 1977 годы его супругой была писательница Джулия Кэмерон, известная своей книгой «Путь художника». В 1976 году у них появилась дочь Доменика Кэмерон-Скорсезе, ставшая актрисой и режиссером. Во время этого брака у режиссера был роман с Лайзой Минелли, принимавшей участие в его фильме «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Это обстоятельство стало одной из причин их развода. Кроме того, Кэмерон страдала от алкогольной и наркотической зависимости.

В период с 1979 по 1982 годы Скорсезе был женат на итальянской актрисе Изабелле Росселлини, известной своей ролью в фильме Дэвида Линча «Синий бархат».

В 1985 году супругой режиссера стала продюсер Барбара де Фина. Несмотря на развод в 1991 году, Барбара продолжала сотрудничать с Мартином Скорсезе, работая исполнительным продюсером над несколькими его проектами.

