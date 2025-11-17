«Погряз в долгах и лишился жилья»: как живет вдовец Гурченко Сенин

Вдовец актрисы Людмилы Гурченко Сергей Сенин потерял квартиру после ее смерти. Почему так получилось, что еще известно о жизни продюсера?

Как живет вдовец Гурченко, почему остался без жилья

Основным местом проживания Сенина и Гурченко была просторная квартира площадью 120 «квадратов» в знаменитых «Волоцких домах» в районе Патриарших прудов в Москве. Супруги приобрели ее в 2004 году, и Людмила Марковна провела здесь последние годы жизни. После смерти актрисы продюсер превратил квартиру в музей-мастерскую знаменитой актрисы, сохранив ее в первозданном виде и сделав доступной для поклонников. Мастерская — потому что Гурченко была не только актрисой, но и дизайнером и портнихой. Многие свои образы она создавала собственноручно.

Сам же Сенин вынужден жить на съемном жилье. Загородный дом Людмилы Марковны по наследству перешел семье ее дочери Марии.

«Семья Маши заявила права на наследство. Нужно было продать и разделить, в том числе квартиру. Чтобы сохранить наш с Люсей дом и обстановку в нем, я отдал противоположной стороне дачу и доплату. До сих пор за эту доплату выплачиваю кредит. Сам не живу там уже 12 лет, снимаю жилье», — рассказал вдовец Гурченко.

В интервью aif.ru Сенин уточнил, после смерти Марии (она ушла из жизни в 2017 году) дача перешла внучке Елене. Но она ее уже продала.

«Своего жилья у меня действительно нет. Квартиру Людмилы Марковны я отдал под музей, ее дачу внучка продала, которую у меня с боем отвоевывала», — отметил Сенин.

Продюсер добавил, что арендует второй этаж в двухэтажном доме в одной из подмосковных деревень.

«Я снимаю не в Москве, живу в деревне, в Подмосковье. Снимаю второй этаж в двухэтажном доме. Так что... все очень скромно, в рамках моих возможностей. По Москве не скучаю, я же работаю в театре Вахтангова. Поэтому в городе бываю часто. Во время пандемии решил переехать подальше от центра. Все же свежий воздух, природа», — пояснил он.

Как пишет «СтарХит», сейчас Сенин продолжает работать с наследием Гурченко. Например, недавно он опубликовал новые расшифровки из дневника знаменитости.

Людмила Гурченко и Сергей Сенин Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

«Я занимаюсь твоими дневниками, которые ты писала аж с восьмидесятых, до нашего знакомства. И после — ровно до твоего ухода. Многое никогда не будет напечатано — потому что слишком личное. Но ты писала и говорила, что оставляешь это для третьей книги. Книга не случилась (ты не успела), но многое ценное осталось. Долго не знал, как к этим записям подступиться, не хватало мужества. Вот, наконец, решился. И хотя у тебя удивительно неразборчивый почерк, надеюсь, до конца жизни успею расшифровать», — сказал Сенин, обращаясь к покойной супруге.

Как Сенин и Гурченко познакомились

Знакомство Сенина и Гурченко произошло в 1991 году на съемках фильма «СекСказка». Их деловые отношения постепенно переросли в дружеские, а затем и в романтические. Значительная разница в возрасте — 25 лет (на момент начала отношений Сенину был 31 год, а Гурченко — 56) — помехой не стала.

Официально они зарегистрировали брак в 1998-м, через шесть лет после начала совместной жизни. Для Гурченко этот союз стал шестым, и, по мнению знакомых пары, именно в нем актриса обрела покой и чувство защищенности. Сам Сенин отмечал, что их отношения строились на взаимной надежности: «Я был уверен — случись что, Люся всегда будет рядом. Это же она понимала и про меня».

Сенин был с Людмилой Марковной до последней минуты ее жизни. По его словам, первый год после ее ухода он помнит плохо. Вдовец также винит себя в том, что «недодал любви» супруге.

«Я все-таки был часто очень сух с Люсей, уставал от ее подозрительности по отношению к людям, иногда из упрямства спорил, понимая, что она почти всегда оказывается права. И меня это бесило. Я жалею о многом. Но смерть такая штука, она произошла, и ты понимаешь: „О-па, парень, ты опоздал, недодал любви, внимания, лишний раз не погладил ножку сломанную“», — говорил он.

Читайте также:

Развод, возвращение в Россию, суды: как живет внук Пугачевой Пресняков

Никакого УДО: как сидит в колонии Олег Митволь, сколько он должен России?

Избежит наказания? Что грозит матери — расчленителю сына в Москве: детали