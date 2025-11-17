Никакого УДО: как сидит в колонии Олег Митволь, сколько он должен России?

Суд отказал экс-чиновнику Олегу Митволю в условно-досрочном освобождении. Как и за что сидит Митволь, сколько он остался должен государству?

Почему Митволя не выпустят из колонии досрочно, как он сидит

Московский областной суд в Красногорске отклонил ходатайство защиты о смягчении наказания для бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя. Адвокаты настаивали, что неотбытую часть тюремного срока можно заменить более мягким видом наказания, и призвали обратить внимание на положительную характеристику осужденного и его раскаяние. По словам защиты, Митволь добросовестно трудится в колонии, не привлекался к дисциплинарной ответственности, не получал взысканий и имеет одно поощрение.

Суд этим доводам не внял: бывший коммерсант, чиновник и политик будет отбывать срок наказания до конца. По данным СМИ, ему осталось сидеть четыре месяца.

До этого в сентябре Митволю было отказано в президентском помиловании, а его ходатайство о смягчении наказания не поддержали в Управлении ФСИН по Московской области.

За что осужден Олег Митволь, сколько он должен государству

Олег Митволь — российский бизнесмен, который управлял различными активами в Красноярске, Ставрополе и Москве, а также возглавлял совет директоров медиагруппы «Новые Известия». В прошлом он был замруководителя Росприроднадзора и выдвигал свою кандидатуру в Госдуму от российской экологической партии «Зеленые».

Уголовное дело против «зеленого» экс-чиновника связано с планами строительства метро в Красноярске (проект, запущенный в 1994 году, не реализован до сих пор). 8 июня 2022 года Митволь был задержан в аэропорту Внуково, когда собирался на отдых в Анталью. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уже вскоре он заключил сделку со следствием и признал себя виновным.

Речь в деле идет о хищении 954 млн рублей бюджетных средств, выделенных Красноярскому тресту инженерно-строительных изысканий («КрасноярскТИСИЗ»), занимающемуся проектированием красноярской подземки. Эта компания принадлежала Митволю. По версии следствия, компания чиновника представила городскому транспортному управлению фиктивные отчеты о выполненных работах, что позволило ей украсть бюджетные деньги.

Приговор бывшему чиновнику был вынесен в марте 2024 года — суд приговорил его к 4,5 года заключения. Защита назвала приговор «чрезмерно суровым». При этом прошение об УДО было отвергнуто, поскольку Митволь должен еще возместить государству похищенные деньги: общая сумма задолженности по гражданскому иску составляет 951,39 млн рублей, при этом выплачено лишь 2,1 млн рублей, в том числе 155 тыс., которые Митволь заработал в колонии (по его словам, зарплата составляла 15 тыс. рублей в месяц).

«Цели наказания, предусмотренные статьей 43 УК РФ, не достигнуты», — объявил суд.

Сам Митволь в ходе процесса отмечал, что полностью погасить ущерб не может, его зарплата в колонии составляет 15 тыс. рублей в месяц, а значит, на погашение средств у него уйдет «девять с половиной тысяч лет».

Читайте также:

«Последнее мирное лето»: в Германии сказали, когда НАТО нападет на Россию

«Измаил, встречай!» РФ разнесла порт на Дунае: удары по Украине 17 ноября

Разговор будет серьезным: что потребует Макрон у Зеленского в Париже?