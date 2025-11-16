Разговор будет серьезным: что потребует Макрон у Зеленского в Париже?

Крупный коррупционный скандал в Киеве грозит серьезными испытаниями для всей Украины. Почему зарубежное турне Владимира Зеленского с ходу стало скандалом, когда он приедет в Париж, что может потребовать от него президент Франции Эммануэль Макрон?
Когда Зеленский едет в Париж, почему уехал с Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отправился в международное турне на фоне грандиозного коррупционного скандала в Киеве. В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало данные прослушки украинского бизнесмена, совладельца студии «Квартал 95» и личного друга президента Тимура Миндича. Антикоррупционные органы вскрыли мошенническую схему, которая позволила вывести порядка $100 млн на счета, связанные с Миндичем и соучастниками его преступной схемы.
Фигуранты коррупционного скандала немедленно покинули Украину. По сообщениям СМИ, Миндич и его финансист Александр Цукерман пересекли границу Польши, предъявив израильские паспорта. Экс-министр обороны Украины, член СНБО Рустем Умеров уехал из Киева в Стамбул, а впоследствии в Катар. Он заявил, что намерен работать над восстановлением российско-украинских переговоров, и не стал сообщать сроки возвращения на родину.
После этого Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана, заявил о приверженности борьбе с коррупцией и тоже уехал из страны.
«Киев превратился в опасное место для президента Украины», — заявил корреспондент германского Die Welt Кристоф Ваннер.
По его словам, Зеленский бежал от антикоррупционных митингов. 16 ноября он провел в столице Греции Афинах, где договорился о поставках природного газа на Украину. 17 ноября должна состояться встреча с Макроном.
Во Франции приезд Зеленского раскритиковал лидер оппозиции Флориан Филиппо. Он призвал перестать выплачивать Киеву деньги и передавать оружие на фоне коррупционного скандала: «Ни одного евро, ни одной бомбы». Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что, если Украина хочет и дальше получать помощь Европейского союза, она должна «бескомпромиссно бороться с коррупцией».
Что потребует Макрон у Зеленского на встрече в Париже? Больше крови
Согласно официальному заявлению офиса Макрона, он примет Зеленского 17 ноября, чтобы заверить его в полной поддержке Украины.
«Кроме того, лидеры обсудят сотрудничество в области энергетики, экономики и военного сотрудничества», — указано в сообщении.
Со своей стороны Зеленский анонсировал «исторические» договоренности с Францией.
Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил NEWS.ru, что Макрон будет готов продолжать поддерживать Зеленского на фоне крупного коррупционного скандала.
«Макрону особо терять нечего. Он президент до 2027 года, никаких других политических перспектив у человека с 11-процентным рейтингом нет. Это его последний президентский срок. Конечно, он готов будет поддержать Зеленского. И, конечно, он хотел бы, чтобы Украина воевала с Россией до последнего украинца. У меня в этом нет абсолютно никаких сомнений. У него выработалась какая-то патологическая ненависть к России. Я не знаю, то ли он обиделся на что-то или на кого-то. Поэтому, я думаю, он будет взамен своей публичной поддержки Зеленского требовать от него усиления мобилизации и изменения ситуации на поле боя», — предположил Килинкаров.
Вполне возможно, что другие лидеры «коалиции желающих» также готовы будут поддержать Зеленского в трудной ситуации.
«Они всему миру очень долго рассказывали, что Зеленский — это борец за демократию, свободу и права человека. А выяснилось, что он банальный коррупционер, который разворовывает европейские и американские деньги. Я думаю, пара-тройка таких лидеров в Европе все-таки найдется, которые публично выступят в поддержку Зеленского, хотя бы исходя из того, что слить в одночасье Зеленского для них было бы просто капитуляцией. Я думаю, говоря об ужесточении мобилизации, речь идет о снижении до 22 лет. То есть попадут люди 23, 24, 25 лет», — считает Килинкаров.
Ранее в Европе высказывались с критикой о решении Зеленского разрешить выезд молодых людей младше 22 лет из страны. В дальнейшем возраст мобилизации на Украине может быть понижен до 18 лет. Именно таких мер будут требовать от Зеленского в Париже.
Куда отправится Зеленский после Парижа
Зеленский также анонсировал поездку в Испанию, которая намечена на вторник. Цель визита — углубление партнерства в сфере противовоздушной обороны и расширение помощи по восстановлению украинских сил после российских ударов.
Читайте также:
ВСУ грозит стратегическое поражение: наступление РФ на Запорожье 16 ноября
У Киева заканчиваются электростанции: удары по Украине 16 ноября
Россию начали отключать от интернета? Что происходит, в каких регионах сбои