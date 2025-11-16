Франция намекнула Украине на прекращение помощи из-за коррупции

Если Украина хочет и дальше получать помощь Европейского союза, она должна бескомпромиссно бороться с коррупцией, заявил в эфире телеканала France Info министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, это также важно, если в Киеве по-прежнему стремятся стать частью объединения. Дипломат подчеркнул, что Евросоюз «не потерпит распространения коррупционных практик внутри себя».

Борьба с коррупцией в любых формах — это абсолютный приоритет Европейского союза. И чтобы рассчитывать на долгосрочную поддержку ЕС и продолжать путь к вступлению в него, нужно быть бескомпромиссным, — сказал Барро.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен отказаться от приема украинского коллеги Владимира Зеленского. Он также призвал перестать выплачивать Киеву деньги и передавать оружие на фоне коррупционного скандала.

При этом, по мнению политолога-американиста Константина Блохина, лидеры западных стран не будут менять Зеленского из-за коррупционного скандала на Украине. Он отметил, что действующий глава государства полностью устраивает партнеров.