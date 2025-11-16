Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 17:09

Франция намекнула Украине на прекращение помощи из-за коррупции

МИД Франции призвал Украину бескомпромиссно бороться с коррупцией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Если Украина хочет и дальше получать помощь Европейского союза, она должна бескомпромиссно бороться с коррупцией, заявил в эфире телеканала France Info министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, это также важно, если в Киеве по-прежнему стремятся стать частью объединения. Дипломат подчеркнул, что Евросоюз «не потерпит распространения коррупционных практик внутри себя».

Борьба с коррупцией в любых формах — это абсолютный приоритет Европейского союза. И чтобы рассчитывать на долгосрочную поддержку ЕС и продолжать путь к вступлению в него, нужно быть бескомпромиссным, — сказал Барро.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен отказаться от приема украинского коллеги Владимира Зеленского. Он также призвал перестать выплачивать Киеву деньги и передавать оружие на фоне коррупционного скандала.

При этом, по мнению политолога-американиста Константина Блохина, лидеры западных стран не будут менять Зеленского из-за коррупционного скандала на Украине. Он отметил, что действующий глава государства полностью устраивает партнеров.

Франция
Париж
Украина
Киев
коррупция
Европа
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Австралии закрыли десятки школ из-за магического песка
МО раскрыло количество сбитых БПЛА ВСУ над Россией за три часа
Такую вкусную картошку вы еще не ели! Рецепт по-деревенски в духовке
Ученица шестого класса сделала 100 приседаний по приказу учителя и умерла
Еще 20 имен знаменитостей нашли в неопубликованных файлах Эпштейна
Украинский «Нафтогаз» подписал с греческой DEPA один документ
Над тремя регионами России сбили 16 украинских БПЛА
«Никогда не допустим»: Нарышкин о занижении роли СССР в победе над нацизмом
В Подмосковье возбудили дело после смертей на стройке во время пожара
Творожный сыр своими руками за 15 минут: секрет замороженного кефира
«Он идиот»: украинский олигарх оценил способности Миндича
Озвучены расходы российских тюрем на Новый год
В Израиле сообщили, что с юмором дискутируют о национальности Чебурашки
«Превратились в рэкет»: эксперт раскрыл суть санкций США
«Купол Донбасса» уничтожил чешские дроны
Водолазы завершили обследование пруда с останками ребенка в Гольяново
Орбан вспомнил, в чем Меркель превосходила его жену
В Израиле приняли решение о нахождении армии в буферной зоне в Сирии
В США указали на силу, способную потеснить их в Тихом океане
Раскрыто, что Макрон может попросить у Зеленского за публичную поддержку
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами
Общество

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.