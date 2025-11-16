ВСУ грозит стратегическое поражение: наступление РФ на Запорожье 16 ноября

Армия России продолжает стремительное наступление на севере Запорожья. Что известно о наступлении 16 ноября, какие села взяли ВС РФ, почему на Западе заговорили о стратегическом поражении Украины?

Как развивается наступление войск России на севере Запорожья 16 ноября

Минобороны РФ сообщило, что Ровнополье стало четвертым населенным пунктом, освобожденным ВС РФ в северной части Запорожской области за неделю. Все они были взяты одним мотострелковым полком. Всего российские войска заняли шесть сел с начала ноября.

Наступление развивается стремительно, подчеркнули в Минобороны.

«Сразу после освобождения Новоуспеновского и Нового ВС РФ, не давая противнику опомниться и закрепиться на новых рубежах, совершили рывок на 5 километров в глубину оборонительных порядков ВСУ», — сообщила пресс-служба.

12 ноября Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские подразделения отступили из Ровнополья в Запорожской области. В тот же день стало известно, что ВС РФ дошли до Даниловки, перерезав дорогу, которая соединяла группировки ВСУ в Гуляйполе и Покровском (крупном оборонительном пункте севернее в Днепропетровской области).

«Ровнополье находится в 8 км к северо-востоку от города Гуляйполе. Теперь группировку „Восток“ от райцентра отделяет лишь населенный пункт Затишье, на окраинах которого уже идут бои. Контроль над Гуляйполем позволит обойти основные линии обороны ВСУ с тыла. К наступлению с этой стороны ВСУ заблаговременно не подготовились и сейчас лихорадочно пытаются выстроить оборону на его северных и северо-западных окраинах вдоль естественной водной преграды — реки Гайчур. До позиций противника передовым частям „Востока“ осталось не более 8 км. Контроль над Гуляйполем позволит нашим войскам обойти главную линию обороны ВСУ на Запорожье с тыла и выйти на ее главный укрепрайон, в Орехов, с северо-востока. Успех этого наступления грозит ВСУ полным обрушением фронта в области и ставит под угрозу облцентр, город Запорожье (по Конституции — российский город)», — объяснил смысл ситуации на Запорожье военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как развивается наступление на юге Запорожья

С начала осени 2025 года ВС РФ достигли серьезных успехов на юге Запорожья, направлении, где долгое время шли практически позиционные бои.

«Подразделения группировки войск „Днепр“ завершили освобождение населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области», — сообщили в Минобороны РФ.

Малая Токмачка — небольшое село в Ореховском районе Запорожья. Именно отсюда летом 2023-го началось контрнаступление ВСУ в Запорожской области.

Telegram-канал «Военная хроника» прогнозирует, что на Запорожье для ВСУ могут начаться проблемы гораздо серьезнее, чем даже потеря Покровска.

ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Давление на Орехов через Малую Токмачку — лишь часть более крупного замысла. Когда ВС РФ пройдут Покровское и обойдут Гуляйполе, российская армия получит шанс на выход в полноценный оперативный простор. Если группировка войск „Восток“ продолжит в том же духе, а с юга в районе Орехова поддавят соседи, то украинская оборона юга сложится на участке, сопоставимом по площади с несколькими Бахмутами. В этом случае ВСУ останется одно — пытаться чудом сдержать продвижение и выиграть время, чтобы не потерять контроль над левым берегом до самого Днепропетровска», — пишет канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Украина движется к стратегическому поражению? Что говорят на Западе

Военный аналитик германского Bild Юлиан Репке объявил в соцсети X (бывший Twitter), что Украину ждет стратегическое поражение на фронте. Он подчеркнул, что положение ВСУ на юго-востоке Украины, в Харьковской области и Донбассе постоянно ухудшается.

«Ситуацию нельзя смягчить ни пиар-акциями украинского Генштаба, ни красивыми речами или игнорированием со стороны правительства в Киеве: Украина движется к стратегическому поражению от России. Украинские журналисты и активисты уже осознали серьезность ситуации. Однако ни украинская армия, ни западные партнеры не извлекают необходимых уроков из своих прошлых ошибок в ведении войны против России», —подчеркнул Репке.

По словам Репке, победа России в СВО — «это ужасное зрелище с разрушительными геополитическими последствиями для всего земного шара». Дорогостоящая помощь, которую Запад направляет для ВСУ, практически бесполезна в условиях растущего доминирования России в области БПЛА. Вместо того, чтобы оказать помощь на этом направлении, на Западе предпочитают рассуждать об отправке на Украину «Томагавков» и другого наступательного вооружения.

«Киев, похоже, тоже лишь отчасти серьезно относится к войне на уничтожение против своей страны. Куда на самом деле направляются 17 тыс. мобилизованных мужчин в месяц, остается загадкой. Дезертирство, целые бригады часто существуют только на бумаге, но это в значительной степени остается незамеченным [правительством Украины]. Это приводит к огромным разрывам на фронте и все новым и новым прорывам русских», — пишет Репке.

В ноябре 2025 года, считает он, Россия поставит новый рекорд по количеству занятой на Украине территории. Наступления ВС РФ в районах крупных городов, Днепра и Запорожья — «это всего лишь вопрос максимум одного-двух месяцев».

«Если ни правительство в Киеве, ни западные партнеры не предпримут немедленного стратегического поворота, Россия выиграет эту войну», — объявил Репке.

С ним согласен украинский пропагандист Сергей Стерненко.

«Мы движемся прямо к катастрофе стратегического масштаба, которая может привести к потере государственности», — объявил он.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Читайте также:

У Киева заканчиваются электростанции: удары по Украине 16 ноября

Наступление ВС России на Харьков 16 ноября: войска сдают позиции, Купянск

Голова в пруду. Расчлененные останки школьника нашли в Москве: что известно