Наступление России в Запорожье 12 ноября: что известно, угроза для ВСУ

Ситуация для ВСУ в Запорожской области ухудшается быстрее, чем это успевают понять в Киеве. Как идет наступление армии России 12 ноября, где продвигаются российские войска, какая угроза сложилась для ВСУ?

Как развивается наступление в Запорожье 12 ноября

Российские войска стремительно продвигаются на севере Запорожской области: вечером 11 ноября военкор Тимофей Ермаков сообщил, что ВС РФ продвинулись и заняли новые населенные пункты.

«По оперативным сведениям, села Яблоково и Ровнополье перешли под контроль наших сил. Таким образом, путь на Гуляйполе с северо-востока открыт. Марфополь и Дорожнянка также находятся под нашим контролем. Штурм Гуляйполя не за горами», — объявил Ермаков в своем Telegram-канале «Синяя Борода».

12 ноября эту информацию подтвердили в командовании группировки ВСУ «Юг»: украинские войска бежали из Ровнополья, не выдержав массированного удара ВС РФ.

«11 ноября 2025 года поздно вечером в результате комплексного огневого поражения наших позиций в районе Ровнополья, с целью сохранения жизней личного состава, украинские подразделения переместились на более выгодные рубежи», — объявил «Юг».

По данным украинских источников, за день в этом районе ВС РФ заняли 21,9 квадратного километра.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Угроза на Запорожском фронте, насколько серьезная ситуация для ВСУ

Украинский блогер Богдан Мирошников объявил, что на Гуляйпольском направлении назревает катастрофа для ВСУ. Он обвиняет во всем командующего украинской группировкой «Юг» генерала Александра Тарнавского, который якобы отправляет наверх фальшивые отчеты.

Ранее украинские блогеры обвиняли в фальсификации отчетов командование обороны в Покровске, которым руководил генерал Михаил Драпатый, — в Киев шли сведения, что якобы ВСУ успешно держат оборону, чтобы руководство Украины могло успешно отчитываться перед иностранными спонсорами.

По словам Мирошникова, обрушение грозит всему фронту в Запорожье.

«После Гуляйполя будет Орехов. А дальше, кроме Камышевахи и Степногорска, уже особо ничто не будет сдерживать врага от того, чтобы подобраться к южным окраинам Запорожья. Это также повлияет на Покровское. Если русские и его захватят — смогут выйти аж на Вольнянск. И это будут оперативно-тактические успехи врага и настоящая катастрофа», — объявил военный обозреватель.

С ним согласен блогер из ВСУ Стас Бунятов.

«Запорожское направление (на правом фланге) в 2026 году ждет обвал, подобный тому, что произошел в Донбассе после Авдеевки и Очеретино. Если не отреагировать на нынешнюю ситуацию так, как было в Сумской области, все может закончиться трагично», — объявил он.

Некоторые украинские военные Telegram-каналы жалуются, что перед Гуляйполем не создано никаких линий укреплений. Это не вполне точно: Telegram-канал «Дневник десантника» пишет, что ВСУ создали за Ровнопольем и Яблоковым две линии обороны, состоящие из бетонных заграждений и противотанкового рва.

ВС Украины Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

«К Гуляйполю приближаемся очень быстро. Местность располагает: если бы не укрепрайоны ВСУ, то дронами можно расчистить путь до реки Днепр. Но противник минирует подходы и всячески противодействует нашему продвижению», — отмечает автор канала.

По данным карт проекта DIVGEN, со стороны Новоуспеновского до Гуляйполя ВС РФ остается менее восьми километров. В Сети утверждают, что следующей целью России будет продвижение вдоль русла реки Янчур до автодороги Т0401, которая ведет из Гуляйполя в Покровское и дальше на Днепр.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

