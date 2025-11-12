Взрыв в Красногорске, новости 12 ноября: какие «подарки» находят в Москве?

Жители Москвы встревожены после взрыва денежных купюр в Красногорске, появились сообщения о новых подозрительных «подарках». Что известно, есть ли угроза массовых терактов, кто стоит за взрывом в Красногорске?

Где нашли новые опасные «подарки» после взрыва в Красногорске

После взрыва в Красногорске вечером 11 ноября появились сообщения об обнаружении новых подозрительных пачек денег, перевязанных подарочной лентой. Telegram-канал Baza сообщил, что такой предмет обнаружили в московском районе Митино.

«В дом на Пенягинской улице жители вызвали полицию после того, как в подъезде нашли пачку с 10-рублевыми купюрами с подарочной лентой. На место прибыли полиция, кинологи, саперы и спецслужбы», — сообщила Baza.

Проверка не выявила никакой опасности в пачке с деньгами в Митино.

«С Новым, 2010 годом!» — такая надпись была на пачке с деньгами, утверждает SHOT.

Купюра после взрыва в Красногорске Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В каком состоянии ребенок, пострадавший при взрыве в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил девятилетнего мальчика Глеба, который пострадал в результате взрыва СВУ в Красногорске.

«Состояние у Глеба тяжелое — операция шла шесть часов, из-за травмы медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев, но он держится молодцом. Возбуждено уголовное дело, расследование взяла под контроль прокуратура», — рассказал Воробьев в своем Telegram-канале.

Взрыв произошел вечером 11 ноября. Мальчик направлялся на тренировку по кикбоксингу, когда увидел небольшой сверток денег на детской площадке. Когда он попытался поднять его, прогремел взрыв, детонация СВУ разворотила ему правую руку. По оценкам специалистов, мощность устройства достигала 10 граммов в тротиловом эквиваленте.

Правая рука ребенка сильно пострадала: очевидцы собрали оторванные пальцы и передали их скорой. Мальчик оставался в сознании и, по словам свидетелей, утешал маму перед операцией. Свидетели сообщили СМИ, что пачка купюр на детской площадке могла лежать несколько дней, как минимум с 8 ноября, когда ее заметили впервые.

Сотрудник СК на месте взрыва в Красногорске Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кто стоит за взрывом в Красногорске, версии

Уже очевидцы взрыва в Подмосковье, которые оказывали помощь ребенку, предположили, что взрывное устройство было заложено украинскими спецслужбами (вероятнее всего, СБУ). Ранее Киев совершил ряд терактов в Москве, также сообщалось о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити».

С этой версией согласен депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он заявил NEWS.ru, что такие методы Киева «давно известны».

«Зная кровожадность нашего врага и его особую тягу к тому, чтобы прежде всего калечить женщин и детей, нельзя исключить, что сделано это по украинскому заказу. Разбрасывают же мины-лепестки вдоль российских границ, прекрасно осознавая, что жертвами станут вовсе не военные, а грибники или просто гуляющие в лесу люди», — высказался Журавлев.

Его коллега Адальби Шхагошев призвал не торопиться с выводами и дождаться данных от полиции.

«Вы знаете, что мы и законодательство ужесточали не один и не два раза в этом смысле. К сожалению, сейчас не приходится прикладывать много усилий, чтобы соорудить взрывное устройство. Есть инструкции в соцсетях. <…> Нужно усиливать контроль», — подытожил Шхагошев в разговоре с NEWS.ru.

Криминалист Михаил Игнатов заверил NEWS.ru, что преступление будет раскрыто: для начала необходимо проанализировать записи уличных камер и идентифицировать всех людей и автомобили в районе происшествия.

«Ни в коем случае нельзя говорить, что дело — глухой висяк. Я все-таки считаю, что дело будет раскрыто, а виновные лица установлены и задержаны», — объявил Игнатов.

