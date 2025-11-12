В Красногорске мальчику разнесло руку взрывчаткой: реакции, версии

В Красногорске ребенку разнесло руку взрывом устройства, которое неизвестный замаскировал под денежный подарок. NEWS.ru делится версиями, по какой причине могло произойти ЧП.

Подарочная упаковка

Вечером 11 ноября 10-летний мальчик поднял с земли у жилого дома взрывчатку, замаскированную подарочной упаковкой с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой. Взрыв повредил ему руку, врачам пришлось частично ампутировать ему пальцы. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии, сообщила детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова.

Мощность взрывного устройства, от которого пострадал ребенок в Красногорске, составила 10 граммов тротила. С участием следователей и криминалистов проведен осмотр места происшествия, назначена комплексная взрывотехническая, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая судебные экспертизы. Уголовное разбирательство ведется по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

Местный житель, ставший очевидцем происшествия, до приезда полиции оцепил место преступления стретч-пленкой.

«Это был сверток денег, десятирублевые купюры, обмотанные трубочкой и завязанные подарочной лентой красной. Мужчина, который помогал, прибежал, сказал, что в скорой попросили принести палец. Вот он подобрал, я так понимаю, большой палец и отнес врачам скорой помощи», — рассказывал очевидец.

Перед началом хирургического вмешательства ребенок проявлял удивительное самообладание. Он утешал свою мать и просил ее не плакать.

По комментариям жителей Красногорска, в месте, где произошло ЧП, почти нет уличного освещения. Люди также сомневаются, что там установлены камеры видеонаблюдения, что осложнит поиски закладчика устройства.

«Возможны любые провокации»

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, комментируя этот инцидент, отметила, что произошедшее могло быть провокацией в условиях военного конфликта.

«Идет СВО. Возможны любые провокации. А то, что наши враги пытаются достать наших детей и ведут войну с ними, — это стало известно еще со времен Донбасса. Там нелюди минировали игрушки и сладости. Жесткое правило безопасности — ничего не трогать и не поднимать с земли — сейчас действует в наших приграничных районах. Взрывные устройства могут быть замаскированы под детские игрушки, деньги, коробки из-под телефонов», — написала Мишонова в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Это не бытовой конфликт»

Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что к ЧП могут быть причастны Службы безопасности Украины.

«Я полагаю, что тут не обошлось без участия украинских спецслужб или той агентуры, которую они имеют на нашей территории. Это не бытовой какой-то конфликт, и что нанести вред именно этому мальчику хотели таким образом, тоже маловероятно», — говорит мужчина.

Он порекомендовал гражданам, независимо от возраста, не поднимать и не касаться предметов на улице. По словам Гончарова, правоохранительные органы не могут проверять каждый двор, поэтому сложно предотвратить подобные инциденты. Он также подчеркнул, что при обнаружении подозрительного предмета на земле следует немедленно сообщить об этом в полицию.

Вместе с тем он отметил, что это первая на его памяти попытка замаскировать взрывное устройство под купюру.

«Исходя из моего опыта, вчера впервые самодельную бомбу замаскировали под купюру. Банкнотов еще не было ни в Луганске, ни в Донецке, ни в Подмосковье. Этот случай говорит о том, что вообще не стоит ничего трогать и поднимать на улице. Но чаще всего для подобного использовались игрушки, портмоне или какие-то бытовые предметы, зажигалки. К этим предметам нужно относиться с еще большей осторожностью», — сказал Гончаров.

