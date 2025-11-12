Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 09:46

Очевидец рассказал о ЧП с разорванной кистью ребенка

Взрывное устройство в Красногорске было в свертке купюр с красной лентой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывное устройство, которое сдетонировало после того, как его поднял 10-летний ребенок в Красногорске, находилось в свертке десятирублевых купюр, обмотанных трубочкой и завязанных подарочной красной лентой, рассказал очевидец происшествия РЕН ТВ. Мужчина оцепил стретч-пленкой место преступления до приезда полиции.

Это был сверток денег, десятирублевые купюры, обмотанные трубочкой и завязанные подарочной лентой красной. Мужчина, который помогал, прибежал, сказал, что в скорой попросили принести палец. Вот он подобрал, я так понимаю, большой палец и отнес врачам скорой помощи, — рассказал Алексей.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что мальчику частично ампутировали пальцы. По ее словам, ребенок находится в тяжелом состоянии. Она добавила, что в России возможны любые провокации, так как идет спецоперация. В качестве примера она рассказала о Донбассе, где уже давно противник минировал игрушки и сладости. Следователи тем временем завели уголовное дело.

взрывы
Красногорск
дети
происшествия
