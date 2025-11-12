Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 02:00

«Снаряд с гвоздями»: появились детали инцидента с ребенком в Подмосковье

Mash: спрятанный под денежную купюру снаряд в Красногорске был начинен гвоздями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Красногорске девятилетний ребенок получил тяжелые травмы в результате взрыва самодельного устройства. Врачи в настоящее время проводят сложную операцию по пришиванию двух пальцев, обнаруженных на месте происшествия, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на детской площадке, когда мальчик попытался поднять с земли денежную купюру. В этот момент раздался взрыв – в результате ребенку разворотило руку.

По данным источников, взрывное устройство было начинено металлическими гвоздями. Друг семьи пострадавшего проинформировал, что медики предпринимают попытку реплантации двух пальцев, которые были найдены в нескольких метрах от эпицентра взрыва.

Снаряд был начинен гвоздями, — уточнил собеседник канала.

Перед началом хирургического вмешательства ребенок проявлял удивительное самообладание. Он утешал свою мать и просил ее не плакать.

Ранее сообщалось, что свидетели происшествия оперативно оказали первую помощь пострадавшему, закрыв травмированную конечность шапкой для предотвращения попадания инфекции в рану. После этого ребенка в срочном порядке доставили в медицинское учреждение.

